Bangladeş’teki Kutupalong Mülteci Kampı’nda yangın: 3 ölü

Bangladeş’teki Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong Mülteci Kampı’nda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’in güneyinde bulunan Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong Mülteci Kampı’nda bulunan pazar alanında yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu ifade edilen olaya ilişkin açıklama yapan polis şefi Ahmed Sanjur Murşed, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını söyledi. Murşed hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin ise enkazdan çıkarıldığını, yangın nedeniyle pazardaki 20 markette hasar medyana geldiğini dile getirdi.

Yangın nedeni henüz bilinmezken polis, yangının elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi. 600 bin Arakanlı mültecinin kaldığı kampta 22 Mart’ta da yangın çıkmış, yangında 15 Arakanlı mülteci hayatını kaybetmişti.

