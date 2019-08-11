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Bangsamoro'da Kurban Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:18 | Son Güncelleme

Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camileri doldurdu

BANGSAMORO/MARAWİ (AA) - Asya ülkelerinden Filipinler'in Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camileri doldurdu.

Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 2 yıl önce işgal ederek 200 binden fazla insanı evsiz bıraktığı Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Devlet Üniversitesinin bahçesini doldurdu.

"Uzak Doğu'nun Filistin"i olarak tanımlanabilecek Bangsamoro'da yaklaşık 60 yıldır verilen özgürlük mücadelesi sonrasında bu yılın başında kazanılan özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı kutlanıyor.

Bayram namazına aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda kişi katılırken, üniversiteye bisiklet, motosikletleriyle gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram namazını kıldıran ve hutbe okuyan İmam Ali Abdülreşid, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan kurtulabileceğini belirtti.

Kurban Bayramı'nın İslam alemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ali Abdülreşid, "Hazreti İbrahim'den günümüze kadar devam eden ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Allah katında çok faziletli ve mübarek bir bayramdır. Bugün başta Mekke olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Allah'a adanmış kurbanlar kesecekler." dedi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de bayram namazının ardından Müslümanlarla bayramlaştı, çocuklara şeker dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram kurban Marawi

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