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Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

30.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalara her gün yüzlerce insan gidiyor. Para yatırma, para çekme, vergi ödemeleri, kredi başvuruları ve daha pek çok işlem için insanlar müşterisi olduğu bankalara ziyaretler gerçekleştiriyor. Teknolojinin ilerlemesi ile mobil bankacılık işlemleri ile bankaya gidilmeden bazı işlemler yapılsa da çeşitli işlemler için şubeye gitmek gerekli oluyor. Bankaya gidecek kişilerin banka çalışma saatlerini bilmesi ve mesai saatleri içinde şubelere gitmesi gerekiyor. Peki, banka çalışma saatleri nedir?

Banka çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankaların çalışma saatleri aynıdır. Tüm bankalar hafta içi aynı saatlerde mesaiye başlar ve aynı saatlerde mesaiyi bitirir. Özel bankalar ve devlet bankaları hafta içi günleri aynı saatlerde ve aynı günlerde ziyaretçilerine hizmet verir. Bankalarda işleri olan kişilerin ilk araştırdığı konu da bankaların açılış ve kapanış saatleri oluyor. Bankaların mesai saatleri bazı durumlarda değişiklik gösterebilse de genel olarak banka mesai saatleri aynıdır.

Banka çalışma saatleri nedir?

Bankalar resmî tatillerin ve dinî bayramların dışında hafta içi beş gün hizmet verir. Bankaların açılış saatleri hemen hemen her bankada aynıdır ve banka mesai saatleri aynı saatte başlar ve aynı saatte biter. Ayrıca bankalar öğle arasına girer ve şubeler 1 saat kapalıdır. Ardından banka kapanış saatine kadar hizmet vermeye devam ediyor. Tüm banka şubeleri her ilde aynı saatlerde çalışır. Cuma günleri bankaların öğle arası daha farklı bir saatte gerçekleşir.

Banka saat kaçta açılıyor?

Banka çalışma saatleri dâhilinde mesaiye başlangıçları tüm Türkiye'de aynıdır. Banka müşterisi olanlar ya da müşteri adayları, şubelerden hizmet alabilmek için banka açılış saati olan saat sabah 08.30 - 09.00 aralığında hizmet alabilirler. Hafta içi her sabah en erken 08.30'da mesaiye başlayan bankalar, 12.00 - 12.30 ila 13.00 - 13.30 aralığında öğle tatili verirler. Banka öğle saatleri sabit olsa da bazı bankaların cuma günü öğle saati bitişi 14.00'dır.

Banka saat kaçta kapanıyor?

Banka şubelerinde hizmet almak isteyen müşteriler banka kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet alabilirler. Banka kapanış saatine kadar hizmet veren bankalardan para çekme, para yatırma, para gönderme ya da diğer banka işlemleri gerçekleştirilebilir. Banka kapanış saati herhangi bir aksilik ya da yasak düzenleme olmadığı takdirde tüm Türkiye'de aynıdır.

Banka hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Banka şubelerinde işi olan kişiler bankaların çalışma günlerini de araştırıyor. Banka çalışma saatleri dâhilinde pazartesi ve cuma günleri arasında şubelerinde işlem yapar. Banka hafta sonu çalışma saatleri yoktur ve bankalar hafta sonları çalışmazlar. Banka cumartesi pazar açılış ve kapanış saati olmadığı için bu günlerde hizmet almak isteyen müşteriler ve müşteri adayları ATM ve mobil bankacılık uygulamaları ile çeşitli işlemler 7 gün 24 saat gerçekleştirilebilir. Mobil uygulama ve ATM aracılığı ile yapılamayacak işlemler için pazartesi günü mesai saati başlangıcından itibaren şubeler ziyaret edilebilir.

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