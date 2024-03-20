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Banka çıkışında takip ettikleri vatandaşın parasını böyle çaldılar

kadir.gunduz kadir.gunduz
20.03.2024 10:21
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Adana’da iki hırsız, banka çıkışı takip ettiği kişinin otomobilinden 270 bin lirasını çaldı. Operasyonla yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, esnaf Ahmet O. (23) borçlarını ödemek için cadde bulunan bir bankadan 270 bin TL para çekti. Çektiği parayı poşete koyan Ahmet O., daha sonra otomobiline gitti.

Banka çıkışı Ahmet O.’yu takip eden Hüseyin T. (33), aracın sağ ön lastiğini bıçaklayarak patlattı. Ahmet O. aracının lastiğinin patladığını fark edince yakında bulunan bir lastik tamircisine gitti.

Hüseyin T. ve Ali A. (44), Ahmet O.’yu bu sırada lastikçiye kadar takip etti. Ahmet O. araçtan inerek aracını kilitlerken, Hüseyin O. yolcu kapısını gizlice açarak kapının kilitlenmemesini sağladı. Ahmet O. tamirci ile konuştuğu sırada, Ali A. ön koltukta bulunan para dolu poşeti alarak kayıplara karıştı.

Aracına dönen Ahmet O., paranın çalındığı fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Polisler yaptığı kamera incelemelerinin ardından parayı çalan Hüseyin T. ve Ali A.’nın kimliğini tespit etti. Polis şüphelileri saklandıkları evlerinde yaptığı operasyonla yakaladı. Hüseyin T.’nin evinde yapılan aramda 236 bin 800 TL parayı buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin her ikisi de ifadesinde, ”Parayı hiç harcamadık, poşette bu kadar vardı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bulunan para ise sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana banka
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