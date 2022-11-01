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Banka görevlileri görünce 'yapmayın' diye uyardı! Ünlü sanatçı 1 milyon dolarını dolandırıcılara teslim edip huzurevine döndü

01.11.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Bilge Ersel dolandırıcıların tuzağına düştü. 85 yaşındaki usta sanatçı Ersel iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı. Bankadan 1 milyon doları çeken Ersel, görevlilerin uyarısına rağmen parayı dışarıda bekleyen adama teslim etti. Kardeşinin dolandırıldığını anlayan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti.

Banka görevlileri görünce 'yapmayın' diye uyardı! Ünlü sanatçı 1 milyon dolarını dolandırıcılara teslim edip huzurevine döndü

Dolandırıcılık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir dönemin ünlü isimlerinden 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel de dolandırıcıların kurbanı oldu. 85 yaşındaki sanatçı Ersel, Uzun yıllardır Etiler'de bir bakım evinde yaşıyordu. Ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ise ablası Kadriye Gülşen'di.

İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.

SERVETİNİ ANİDEN SATMAYA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; özel bir bankada da milyon dolarları olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.

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Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi.

BANKA GÖREVLİLERİ UYARDI AMA...

Yine iddiaya göre banka görevlilerinin verdiği yaklaşık 1 milyon doları, banka dışında kendisini bekleyen bir kişiye teslim eden ünlü sanatçı, banka görevlilerinin uyarılarına rağmen parayı verdikten sonra Etiler'deki huzurevine döndü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan ihbar sonrası kardeşinin dolandırıldığından emin olan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti.

Son dönemde yapılan gayrimenkul satışı ve banka hesaplarının incelenmesini isteyen iki yeğen, ünlü sanatçının tüm gayrimenkullerine tedbir konulmasını istedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
banka dolandırıcı sanatçı

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