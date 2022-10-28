HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Müge Anlı fotoğrafını ilk kez yayınladı! 50 milyon liralık vurgun yapan Mustafa İnce'nin değişimi şaşkına çevirdi

Müge Anlı fotoğrafını ilk kez yayınladı! 50 milyon liralık vurgun yapan Mustafa İnce'nin değişimi şaşkına çevirdi

28.10.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'ya başvuran Pınar, Tuba ve Yasin büyük bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Mustafa İnce isimli kişinin çok sayıda kişiyi dolandırarak 50 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Müge Anlı bugün ilk kez Mustafa İnce'nin fotoğrafını yayınladı. Estetik ameliyat ve botoks ile adeta başka birine dönüşen İnce'nin değişimi görenleri şaşkına çevirdi. İşte Türkiye'nin konuştuğu vurgun ile ilgili son gelişmeler...

Müge Anlı fotoğrafını ilk kez yayınladı! 50 milyon liralık vurgun yapan Mustafa İnce'nin değişimi şaşkına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 50 milyon liralık büyük vurgunla sonuçlanan zincirleme dolandırıcılık olayında şantaj iddiaları da vardı. İddiaların odağındaki isim Mustafa İnce, dün canlı yayına telefonla bağlandı. Mustafa'nın iddiaları karşısında eski sevgilisi Tuba sinirlerine hakim olamadı ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.

0x0-son-dakika-muge-anli-50-milyonluk-vurgun-yapan-mustafa-incenin-fotografini-ilk-kez-yayinladi-resmen-yuzunu-deg-1666959366752

"BENİM ASIL ORTAĞIM TUBA'DIR"

Canlı yayına bağlanan iddiaların odağındaki isim Mustafa, "Benim asıl ortağım Tuba'dır" dedi. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Tuba, "Sen diyorsun ya 'Benim asıl ortağım Tuba'dır…' Ben deli miyim, divane miyim bütün paramı sana göndereyim. Sen bana iş yapacağını inandırdın. Her gün para gönderdin geri aldın. Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Ben senin nasıl ortağın olabiliyorum? Bunu kanıtla o zaman. Sen beni yalanlarınla ikna ettin. Şu anda ben mağdurum. Şu zaman göndereceğim, bu zaman göndereceğim diyorsun. Ne zaman gönderecektin?" ifadelerini kullandı.

0x0-son-dakika-muge-anli-50-milyonluk-vurgun-yapan-mustafa-incenin-fotografini-ilk-kez-yayinladi-resmen-yuzunu-deg-1666959009234

MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Müge Anlı, Mustafa İnce'nin fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra Müge Anlı, "Gördüğünüz yerde polise ihbar edin" dedi.

0x0-son-dakika-muge-anli-50-milyonluk-vurgun-yapan-mustafa-incenin-fotografini-ilk-kez-yayinladi-resmen-yuzunu-deg-1666959013628

İnsanları 50 milyon TL dolandırdığı belirtilen Mustafa İnce'nin eski haliyle yeni hali de görenleri şaşırttı. Öte yandan Pınar, Mustafa İnce'nin aldığı paralarla estetik, botoks yaptırdığını söylemişti.

0x0-son-dakika-muge-anli-50-milyonluk-vurgun-yapan-mustafa-incenin-fotografini-ilk-kez-yayinladi-resmen-yuzunu-deg-1666959013975

Duyduklarına inanamadı! 'Yağ satarız bal satarız diyerek...' Duyduklarına inanamadı! 'Yağ satarız bal satarız diyerek...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fendoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajını TBMM’de verdiFendoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajını TBMM’de verdi
Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çektiSon ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti
Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor Elon Musk resmen duyurdu! Tüm dünya bu sözleri konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Müge Anlı mustafa ince

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

Halit Kıvanç'ın oğlundan şok tepki! "Orhan Gencebay cenazede..."

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

25 Ekim'den sonra korkulan oldu! Hastanelere koştular

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

İstanbul'da sanayi sitesinde patlama!

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Aile boyu dolandırıcılık! 'Tosuncuk'un kuzeni bakın kim çıktı

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

Mahkemede şok sözler! 'Babamın sapık hareketleri vardı'

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.