Müge Anlı fotoğrafını ilk kez yayınladı! 50 milyon liralık vurgun yapan Mustafa İnce'nin değişimi şaşkına çevirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 50 milyon liralık büyük vurgunla sonuçlanan zincirleme dolandırıcılık olayında şantaj iddiaları da vardı. İddiaların odağındaki isim Mustafa İnce, dün canlı yayına telefonla bağlandı. Mustafa'nın iddiaları karşısında eski sevgilisi Tuba sinirlerine hakim olamadı ve stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"BENİM ASIL ORTAĞIM TUBA'DIR"

Canlı yayına bağlanan iddiaların odağındaki isim Mustafa, "Benim asıl ortağım Tuba'dır" dedi. Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Tuba, "Sen diyorsun ya 'Benim asıl ortağım Tuba'dır…' Ben deli miyim, divane miyim bütün paramı sana göndereyim. Sen bana iş yapacağını inandırdın. Her gün para gönderdin geri aldın. Benim hesabımda şu an 1 TL bile yok. Sen nasıl vicdansız bir insansın. Nasıl ortağım diyebiliyorsun. Sen hiç utanmıyor musun? Ben senin nasıl ortağın olabiliyorum? Bunu kanıtla o zaman. Sen beni yalanlarınla ikna ettin. Şu anda ben mağdurum. Şu zaman göndereceğim, bu zaman göndereceğim diyorsun. Ne zaman gönderecektin?" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA İNCE'NİN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Müge Anlı, Mustafa İnce'nin fotoğrafını yayınladı. Fotoğraflar yayınlandıktan sonra Müge Anlı, "Gördüğünüz yerde polise ihbar edin" dedi.

İnsanları 50 milyon TL dolandırdığı belirtilen Mustafa İnce'nin eski haliyle yeni hali de görenleri şaşırttı. Öte yandan Pınar, Mustafa İnce'nin aldığı paralarla estetik, botoks yaptırdığını söylemişti.