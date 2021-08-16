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"Bankada tanıdığım var" diyerek kandırmışlar!

16.08.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kredi çekmek isteyenlere bankada tanıdığı olduğunu söyleyen dolandırıcılar, yakayı ele verdi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

"Bankada tanıdığım var" diyerek kandırmışlar!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Erdemli ilçesinde banka kredi notu düşük olan ve kredi kullanamayan esnafa, 'bankalarda tanıdıklarının olduğunu ve komisyon karşılığında kredi çıkaracaklarını' söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Zanlılar, elde edilen bilgi ve belgelerin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin
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