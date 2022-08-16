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Bankadaki 200 bin dolarını çekemeyince ülkeyi karıştıran bir olaya imza atmıştı! Saatler süren rehine krizinde yeni gelişme

16.08.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir şahıs bankadan hesabındaki 200 bin doları çekemeyince ülkeyi karıştıran bir olaya imza atmıştı. Şahsın parayı babasının tedavi masrafları için çekmek istediğin öğrenilirken şahıs bankanın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan şahıs, saatler süren rehine krizinden sonra bankadan çıkarılırken kalabalık tarafından “Sen bir kahramansın” sloganlarıyla karşılanmıştı.

Bankadaki 200 bin dolarını çekemeyince ülkeyi karıştıran bir olaya imza atmıştı! Saatler süren rehine krizinde yeni gelişme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen bir olay ülkede büyük bir gündem yaratmıştı. 42 yaşındaki Bassam al-Sheikh Hussein, Hamra semtindeki Federal Banka şubesine gelmiş ve babasının tedavi masrafları için banka hesabında bulunan yaklaşık 200 bin doları çekmek istemişti. Bu talebine olumsuz yanıt alan şahıs 5’i banka çalışanı olmak üzere toplam 6 kişiyi rehin almıştı. Ülkeyi karıştıran olayda yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDI

Saatler süren rehine krizinin ardından bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek güvenlik güçlerine teslim olan ve gözaltına Hussein’in, bankanın şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

İLERLEYEN GÜNLERDE SAVCILAR TARAFINDAN SUÇLANABİLİR

Lübnan basınında yer alan haberlerde, Federal Banka temsilcisinin savcılara bankanın Hussein’e yönelik şikayetini geri çekmek istediğini bildirmesinin ardından davaya bakan Yargıç Ghassan Khoury’nin Hussein’in serbest bırakılmasına karar verdiği ifade edildi.

Hussein’in davasının bir soruşturma yargıcına verileceği ve hala kovuşturulma ihtimalinin açık olduğu aktarıldı. Hussein, ilerleyen günlerde savcılar tarafından suçlanabilir.

Hussein ağabeyi basına verdiği demeçte, "Şu anda ailesiyle birlikte oturuyor ve biraz rahatlıyor. Hakkında hiçbir suçlama yok ve o özgür bir adam" dedi. Hussein avukatı Rami Ollaik ise, rehine durumunu sona erdirmek karşılığında kabul ettiği banka 35 bin doları aldığını doğruladı.

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"SEN BİR KAHRAMANSIN" SLOGANLARI ATILMIŞTI

Hussein’in banka çalışanı tarafından para çekme talebi reddedilince, yakınlarının hastanede olduğunu bağırmaya başladığı ve ardından silahını çıkardığı belirtilmişti. Saldırganın olay yerinde olan kardeşi Atef al-Sheikh Hussein medyaya yaptığı açıklamada, kardeşinin babasının tıbbi masraflarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için parasını çekmek istediğini ifade etmişti.

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Teslim olmayı kabul etmesinin ardından güvenlik güçleri tarafından bankadan dışarı çıkarılan Hussein, olay sırasında dışarıda toplanan kalabalığa el sallamış, bankanın önünde toplanan kalabalık ise "Kahrolsun bankaların yönetimi" ve “Bassam sen bir kahramansın” sloganları atmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan rehine
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