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'Bankadan arıyoruz' yalanına kandı, hayatının şokunu yaşadı! Tam 3 milyon lira...

08.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Esnaf V.C., bankadan aradıklarını söyleyerek hesap bilgilerini isteyen telefon dolandırıcılarına inandı, telefonuna gelen şifreyi söyledi. Dolandırıcılar, V.C.'nin hesabında bulunan 3 milyon lirasını kendi hesaplarına aktardı. Dolandırıldığını anlayan V.C. soluğu emniyette alırken, kimlikleri tespit edilen dolandırıcılar Umut A.E. (21) ile Reşat G.(20) yakalandı.

'Bankadan arıyoruz' yalanına kandı, hayatının şokunu yaşadı! Tam 3 milyon lira...

İstanbul'da polise başvuran 54 yaşındaki V.C. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. V.C., ifadesinde telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını, banka hesabında bir sorun olduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını anlattı. Şüphelilerin kendi cep telefonuna gelen şifreyi isteyerek, banka hesabında bulunan 3 milyon lirayı çaldıklarını söyleyen V.C.'nin "Onlara inandım. Bütün param gitti" dediği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis hesaptaki 3 milyon liranın havale edildiği hesap bilgilerini takip ederek 2 şüpheliye ulaştı. Kimlikleri tespit edilen Umut A.E. (21) ile Reşat G.(20) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

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