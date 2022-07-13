Bankalar bugün açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Bankaların bugün açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte birçok özel kurum ve resmi dairelerde bayram tatiline girdi. Özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, bankalar bugün açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankaların 13 Temmuz Çarşamba günü (bugün) açık olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, 8 Temmuz günü öğleden sonra başlayan Kurban Bayramı tatili, 12 Temmuz Salı günü sona erdi.

Bankalar, bayram sonrası 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri açık olacak.

BANKALAR BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar bugün ve 14 Temmuz'da çalışıyor. Fakat Ancak 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle bankalar, cuma günü kapalı olacak.

