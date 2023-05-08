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Bankanın açığını bulup 101 milyon 900 bin liralık vurgun yaptılar! Akılalmaz yöntem

08.05.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir bankanın iade işlemi sırasındaki açığını bulan şebeke, bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı. Şebekeye yönelik düzenlenen ilk operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekeye ikinci bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda ise 20 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Bankanın açığını bulup 101 milyon 900 bin liralık vurgun yaptılar! Akılalmaz yöntem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce özel bir bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İlk operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, banka dolandırıcılığı ile ilgili incelemelerini derinleştirdi.

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SİSTEMDEKİ AÇIĞI BULUP KULLANDILAR

Yapılan araştırmalarda, şebekenin özel bir bankanın iade işlemi sırasında açığını buldu. Bu açıktan faydalanan şüpheliler, bankaya ait pos cihazlarını kullanarak yurt dışı şirketlerinden alışveriş yaptı. Banka alışverişin ardından yabancı şirketlerle oluşturulan para havuzuna ürün bedeli olan parayı yatırınca şebeke üyeleri bu sefer bankanın çalışma saatleri dışından ürünü almaktan vazgeçerek iade talebi oluşturdu. Ürünün bedeli yabancı şirket tarafından şebeke üyelerinin hesaplarına geri yatırıldığı ancak banka, ürün bedeli olan parayı havuzdan çekmediği için firmaların alışverişi onayladığı ve ürünleri şebeke üyelerine gönderdiği belirlendi. Şebeke üyeleri bu yöntemle bankayı 101 milyon 900 bin lira dolandırdı.

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ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

Şebekenin yöntemini çözen ekipler, dün sabah şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, İzmir, Kocaeli, Batman, Tunceli ve Yalova'da 41 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 23 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 65 kurusıkı tabanca fişeği, 9 pos cihazı, 140 kredi kartı, 1 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka

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