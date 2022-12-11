HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! Önce sahtı sandı, sonra 500 katı fiyatına satışa çıkardı: "30 bin lira teklif geldi, satmadım"

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! Önce sahtı sandı, sonra 500 katı fiyatına satışa çıkardı: "30 bin lira teklif geldi, satmadım"

11.12.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parayı gördüğünde kendi deyişiyle "eli ayağı titredi, sevinçten duramadı." Ankara'da bir benzin istasyonunda çalışan Serkan Solmaz, akaryakıt karşılığında aldığı 100 liralık banknot ile adeta servete kondu. Zira o banknotta bir "0" eksikti. Önce sahte sandı, sonra orijinal olduğunu anladı. Daha önce de hatalı basım bir 200 liralık banknota denk gelip satan Solmaz şimdi bu tek "0"ı eksik banknotu dudak uçuklatan bir fiyattan satışa çıkardı.

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! Önce sahtı sandı, sonra 500 katı fiyatına satışa çıkardı: "30 bin lira teklif geldi, satmadım"

100 liralık banknotu görünce şaşırdı, ilk işi sahte mi değil mi diye öğrenmek için sahte para makinesinden geçirmek oldu. Sonuç yüzünü güldürdü, sevinçten havalara uçurdu. Üstelik Serkan Solmaz'ın denk geldiği ilk hatalı basım para değildi bu. Solmaz, 100 rakamındaki bir 0'ın bulunmadığı o banknot için 30 bin lira teklif geldiğini ancak satmadığını söylerken "Kafamdaki rakam 50 bin" diye konuştu. İşte başına adeta talih kuşu konan Solmaz'ın hatalı basım parayı ediniş hikayesi...

Başlıksız-1

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ, HAVALARA UÇTUM"

Benzin istasyonunda çalışan Serkan Solmaz, Show TV'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde müşterisine akaryakıt verdi, karşılığında 100 lira aldı. Ancak banknotta bir gariplik fark etti: 100 lira'da bir sıfır eksikti. Parayı gördüğünde "Elim ayağım titredi, sahte mi değil diyerek makineye soktum. Adam gittikten sonra zaten havalara uçtum" diyen Solmaz'ın eline geçen banknotun orijinal olduğu ortaya çıktı. Nadiren denk gelen hatalı basım 100 lira Solmaz'ın cebine girmiş oldu.

DAHA ÖNCE DE 200 LİRAYI SATMIŞ

Üstelik bu, Solmaz'ın denk gelip sattığı ilk hatalı basım para da değildi. Daha önce de hatalı basım 200 liraya denk gelip satışa çıkaran Solmaz satışıyla ilgili şunları söyledi:

"200 TL'yi de paraya ihtiyacımdan olduğundan dolayı 45-50 bin bandında bir rakam istemiştim. 35 binden teklif ettiler. O zaman kabul etmiştim."

Başlıksız-2

500 KAT FAZLA FİYAT BİÇTİ

Başına ikinci kez talih kuşu konan Solmaz'ın hatalı basım 100 lirayı satmayı düşündüğü fiyat ise dudak uçuklattı. Servete konduğunun farkında olan adam 100 liraya 500 katı değerinde paha biçti. Koleksiyonerlerden teklif bekleyen Solmaz, satış fiyatıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bunda bir tane 0 eksik. 1000'de 1 olan bir para elime geçti. Çevremdekiler 30 bini verdi, vermedim şimdi. Kafamdaki rakam 50 bin."

İlginizi Çekebilir

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

 Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

 'Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı

'Hatalı basım' 200 lirayı, 250 bin liradan satışa çıkardı

 Hatalı basım 50 TL'yi, 70 bin liraya satıyor!

Hatalı basım 50 TL'yi, 70 bin liraya satıyor!

 250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

 Türkiye'nin en değerli banknotu! Sadece 7 tane var... Değeri 1000 cumhuriyet altınından fazla

Türkiye'nin en değerli banknotu! Sadece 7 tane var... Değeri 1000 cumhuriyet altınından fazla

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiftçilerin kabusu oldular! Havadan anbean görüntülendilerÇiftçilerin kabusu oldular! Havadan anbean görüntülendiler
SMA bağışı skandalı! Yardım parasıyla günlerini gün ettilerSMA bağışı skandalı! Yardım parasıyla günlerini gün ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
Anahtar Kelimeler:
koleksiyon hatalı basım para

En Çok Okunan Haberler

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Parodilere konu olmuştu! Müge Anlı'yı çılgına çeviren Zeynep Ergül son haliyle TikTok'ta dikkat çekti

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

"Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.