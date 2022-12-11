Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! Önce sahtı sandı, sonra 500 katı fiyatına satışa çıkardı: "30 bin lira teklif geldi, satmadım"

100 liralık banknotu görünce şaşırdı, ilk işi sahte mi değil mi diye öğrenmek için sahte para makinesinden geçirmek oldu. Sonuç yüzünü güldürdü, sevinçten havalara uçurdu. Üstelik Serkan Solmaz'ın denk geldiği ilk hatalı basım para değildi bu. Solmaz, 100 rakamındaki bir 0'ın bulunmadığı o banknot için 30 bin lira teklif geldiğini ancak satmadığını söylerken "Kafamdaki rakam 50 bin" diye konuştu. İşte başına adeta talih kuşu konan Solmaz'ın hatalı basım parayı ediniş hikayesi...

"ELİM AYAĞIM TİTREDİ, HAVALARA UÇTUM"

Benzin istasyonunda çalışan Serkan Solmaz, Show TV'de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde müşterisine akaryakıt verdi, karşılığında 100 lira aldı. Ancak banknotta bir gariplik fark etti: 100 lira'da bir sıfır eksikti. Parayı gördüğünde "Elim ayağım titredi, sahte mi değil diyerek makineye soktum. Adam gittikten sonra zaten havalara uçtum" diyen Solmaz'ın eline geçen banknotun orijinal olduğu ortaya çıktı. Nadiren denk gelen hatalı basım 100 lira Solmaz'ın cebine girmiş oldu.

DAHA ÖNCE DE 200 LİRAYI SATMIŞ

Üstelik bu, Solmaz'ın denk gelip sattığı ilk hatalı basım para da değildi. Daha önce de hatalı basım 200 liraya denk gelip satışa çıkaran Solmaz satışıyla ilgili şunları söyledi:

"200 TL'yi de paraya ihtiyacımdan olduğundan dolayı 45-50 bin bandında bir rakam istemiştim. 35 binden teklif ettiler. O zaman kabul etmiştim."

500 KAT FAZLA FİYAT BİÇTİ

Başına ikinci kez talih kuşu konan Solmaz'ın hatalı basım 100 lirayı satmayı düşündüğü fiyat ise dudak uçuklattı. Servete konduğunun farkında olan adam 100 liraya 500 katı değerinde paha biçti. Koleksiyonerlerden teklif bekleyen Solmaz, satış fiyatıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bunda bir tane 0 eksik. 1000'de 1 olan bir para elime geçti. Çevremdekiler 30 bini verdi, vermedim şimdi. Kafamdaki rakam 50 bin."