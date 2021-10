Banyoda sizi yarı yolda bırakmayan en iyi elektrikli şofben tavsiyeleri

Çoğunluğun düştüğü yanılgıya siz de düşmeyin. Termosifon ve elektrikli şofben aynı işi yapsalar da birbirlerinden ayrıldıkları yönler var. Alanınıza, kullanım amacınıza ve sıcak su ihtiyacınıza göre hangisini seçmeniz gerektiği değişir. "Elektrikli şofben mi, termosifon mu?" diye düşüyorsanız aradaki farkı anlatmakla başlayalım. Şofben kullananlar suyun ısınmasını beklemezler. Su anında ısınır ve istediğiniz kadar sıcak suyunuz olur. Termosifonlarda ise kazanın ölçüsü kadar sıcak suyunuz olur. Sıcak su bittiğinde suyun ısınması için beklemeniz gerekir. Başka farklar olsa da termosifon ve elektrikli şofbenler arasındaki en bariz ayrım budur. Şofbenler geldikleri noktada su ve elektrik sarfiyatını da düşürmeyi başardılar. Elektrikli şofben benim için daha uygun, diyorsanız sizin için hazırladığımız listeye göz atmak isteyebilirsiniz.

Su yoksa çalışmak da yok, ekstra güvenli

Elektrikli şofbenlerle ilgili en büyük çekincemiz yeteri kadar güvenli olup olmadıkları ile ilgili. Siz de bu kaygıyı yaşıyorsanız pek de haksız sayılmazsınız. Su ve elektrik bir araya gelince hiç de sevimli bir ikili olmuyorlar. Biz de listemize "Elektrikli şofben tehlikeli mi?" sorunuzu sonsuza kadar ortadan kaldıracak bir modelle başlayalım dedik. Fakir Devita Elektrikli Şofben, yeterli suyun olmadığını hissederse çalışmıyor. Suyun kesilmesi durumunda şofben kendi kendini kapatmak üzere programlanmış.

Ne yaparsanız yapın çalıştıramıyorsunuz, tabii şofbene su basmaya yarayan farklı sistemleriniz yoksa. Aynı şekilde ısıtma sırasında su basıncı düşerse de otomatik olarak kapanıyor. Malum şehir şebekelerine pek de güven olmuyor, suyun ne zaman akacağı ya da ne zaman istenilen basınçta akacağı belli olmaz. Elektrik kaçağı yapma ihtimali söz konusu bile değil. Üç kademeli su ısıtma sistemine sahip. Ufak tefek yapısı sayesinde her yere sığar; ister mutfakta, ister banyoda kullanabilirsiniz. Belki de sizin tam ihtiyacınız olan model Fakir Devita Elektrikli Şofben olabilir.

Şofbeni incelemek ve satın almak için hemen tıklayın.

Sıcak suyunuz kaç derece olsun istersiniz?

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Elektrikli şofben satın almadan önce hesaplamanız gereken birkaç konudan birisi de suyu ne kadar ısıtmak istediğinizdir. Yüksek sıcaklıklara ihtiyacınız varsa şofbeniniz de bu isteğinizi karşılamalı. Artık elektrikli şofbenlerin suyu yeteri kadar ısıtmadığı yönündeki şüphelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz. Thermoflow ELEX21N Elex 21 N Elektronik Ani Su Isıtıcısı ile 75 dereceye kadar sıcak suyunuz olabilir. Yanlış anlamayın, su her seferinde 75 dereceye çıkmıyor. Ayarlayabileceğiniz en yüksek derece bu. İsterseniz ihtiyacınız olan kademeye düşürebilirsiniz. Dijital panel üzerinden suyun sıcaklığını kontrol edebilir, tam istediğiniz ayarı kolayca yapabilirsiniz. Duşta, bulaşık yıkarken ya da sıcak suyun lazım olduğu diğer anlarda saniyelerde içinde suyu ısıtır.

Thermoflow ELEX21N Elex 21 N Elektronik Ani Su Isıtıcısı'nı satın almak için tıklayın.

Kabul edin, yüksek elektrik faturaları hepimizi canından bezdirdi

İçinde elektrik geçen hangi cihazı almaya kalkarsak kalkalım beş on kere düşünmeye başladık. Elimizi neye atsak elektrikle çalışıyor, kısaca kaçış yok ama akıllı tercihler var. Vaillant 0010023747 VED E 21/8 E Elektrikli Şofben W, hem tasarruflu hem de kullanışlı. Nasıl mı, elektrik ve sudan %30'a kadar tasarruf ettiği ölçülmüş. Şöyle anlatalım, ısıtıcı suyu ne kadar çabuk ısıtmaya başlarsa suyun ısınması için akıttığınız miktar da o kadar azalır. Buradan ilk tasarrufu ettik. Elektrik kullanımının da düşük olması başka bir artısı. Şimdi içiniz rahat şofbeninizi çalıştırabilirsiniz. Vaillant'ın bu modeli size verebileceğimiz elektrikli şofben önerileri arasında en verimlilerden birisi. Dijital göstergesi üzerinden suyun sıcaklığını da görebilir ve kontrol edebilirsiniz. İhtiyacınız olan daha sıcak ya da daha soğuk su ise ön panelden bütün değerleri ayarlayabilirsiniz. Vaillant zaten ısıtma soğutma işlerinde yeteri kadar iyi üne sahip bir marka, şofbeniyle de kalitesini ortaya koymayı başarmış.

Aradığım şofben bu, diyorsanız satın almak için hemen tıklamanız yeterli.

Konu tasarruftan açılmışken devam edelim

Devir tasarruf devri, dedik; en iyi elektrikli şofben markası en çok tasarruf ettirendir, dedik; elektrik ve su sarfiyatınızı %30 azaltacak bir başka model daha bulduk. Bosch Tronic Comfort Plus, birçok modele göre kullanım sırasında daha ekonomik. Suyun sıcaklığını ayarlamak için uğraşmak zorunda da kalmıyorsunuz. Kullanım amacınıza en uygun sembolü seçin, gerisini kendisi ayarlasın. Şofben üzerinde dört farklı sembol var. El yıkama, duş, banyo ve bulaşık yıkama; her biri için ihtiyacını olan su sıcaklığının farklı olduğunu düşünürsek ve her seferinde ideal ısıyı yakalamak için uğraşmaktan sıkıldıysanız sizin için gayet konforlu bir seçenek. Şofben CLICKFIX Plus montaj teknolojisi olarak adlandırılan bir başka özelliğe daha sahip. Tabi ne olduğunu bilmiyorsunuz, hemen anlatalım. Alttan ve üstten yapılabilen opsiyonel elektrik bağlantısı sayesinde eski şofbeninizin yerine doğrudan kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Bosch Tronic Comfort Plus'ı biraz daha incelemek isteyenler için linkini buraya bıraktık.

Saniye dolmadan sıcak suyunuz hazır

O kadar hızlı ki, hızına biz bile şaşırdık. Demirdöküm DDEI 21 B, suyu anında ısıtarak suyun boşa sarf edilmesini önler. Elektrikten tasarruf etmek kadar suyu da verimli kullanma gerekliliğimiz malum. Geleceğe temiz su bırakabilmek için şimdiden önlemimizi almamız gerekiyor. Demek ki Demirdöküm'ün bu ani su ısıtıcısı için biraz da çevreci bir model diyebiliriz. Elektrikle çalıştığı için çevreye atık gaz salınımı yapmadığını söylememize gerek yok sanırız. Suyunuzu üç farklı derecede ısıtabilirsiniz. Su sıcaklığı en fazla 55 dereceye kadar çıkar ki bundan sonrası sizin için tehlike demek. Suyun daha yüksek ısılara ulaşarak sizi haşlamasını engellemek için 55 derecede otomatik kapanma özelliği devreye girer. Şofbene entegre susuz çalışma emniyeti cihazın bozulmasını engeller. Elektrik koruma sistemi de su sıçramalarına karşı sizi emniyete alır. İncelediğimiz Demirdöküm DDEI 21 B elektrikli şofben yorumları da memnuniyet içeren bildirimlerle dolu, siz bu üründen memnun kalırsınız diye düşündük.

Demirdöküm DDEI 21 B bu adreste satın almanız için sizi bekliyor, hadi tıklayın.

Bir kere alın, yıllarca kullanın, keyfini sürün

Elektrikli şofben tavsiye ederken bir de dayanıklı olmasına bakıyoruz ve size AEG DDLE ÖKO TD'yi öneriyoruz. Sonuçta aranızda AEG'yi bilmeyen var mı? Evlerimizde buzdolapları falan kullanılıyordu. Banyoda, mutfakta ya da hangi lavabonuzda kullanmak istiyorsanız her yere sığar. Sıcaklığı 30 ve 60 derece aralığında sabit tutabilirsiniz. LCD ekran üzerinden çalışma performansını izleyebilir, sıcaklığı ve akış miktarını takip edebilirsiniz. Kendi hafızası da var, iki farklı program ayarı yapabilirsiniz. Şofbenin Almanya'da üretilmiş olması da sizin için bir artı sayılabilir mi? AEG DDLE ÖKO TD elektrikli şofben nasıl kullanılır, diye merak ettiniz mi? Şofbeni aldıktan sonra yetkili servisi arayın, montajını yaptırın. İstediğiniz sıcaklığı ayarlayın ve sıcak suyu kullanmaya başlayın. Ekonomik kullanım için eko fonksiyonunu çalıştırın ya da güneş enerjisi sisteminizle bağlantısını yapın. Evet, bu şofben 60 dereceye kadar güneş enerjisi ile uyumlu bir şekilde çalışmak için tasarlanmış. Bu da size ekstra tasarruf ettirecek demek.

Suyu ve elektriği daha verimli kullanmak için AEG DDLE ÖKO TD'yi satın almak istemez misiniz, hemen tıklayın.

Güneşten de yararlanmak lazım, değil mi?

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Elektrikli şofben tavsiye listemize Veito Blue S ile devam ediyoruz. Markayı hiç duymayanlar hemen şüpheyle yaklaşmasın, son derece verimli ve kullanıcılarından iyi notlar almış bir ürün. Şofbenin kendisi enerjiyi verimli kullandığı yetmiyormuş gibi, güneş enerjisi sistemiyle de entegre olabiliyor. Kısaca iki kere tasarruf edebiliyorsunuz. Veito Blue S'in bir başka özelliği daha var: Ani su ısıtıcıları tek bir musluk sistemine bağlı olarak kullanırlar. Veito Blue S ise merkezi sistem kullanımına uygundur. Çalışma prensibini doğal gaz kombileri gibi düşünebilirsiniz. Bütün musluklara tek bir kaynaktan sıcak su dağıtımı yapar. Hoşunuza gitti değil mi? Banyoda, lavabolarda ve mutfakta sıcak su problemini çözmek için başka cihaza ihtiyacınız kalmaz. Doğal gaz kurma imkanı olmayan ve merkezi sistem su ısıtması arayanlar için şahane bir çözüm. Çok çalışıp aşırı ısınmasından da korkmayın, emniyet sistemi devreye girerek hem sizin hem de cihazınızın güvenliğini sağlar.

Veito Blue S'in özellikleri bu kadar da değil, incelemek ve satın almak için tıklayın.

Şık, verimli, her dakikası kontrol altında

Siemens olmadan önerilerimiz eksik kalır dedik ve sırayı Siemens DE2124628M TRIFAZE Ani Su Isıtıcısı'na verdik. Büyük ve renkli LED ekran üzerinden bütün değerleri okuyabilirsiniz. Panel üzerindeki sembollerle istediğiniz sıcaklığı ayarlayabilirsiniz. Üstüne üstlük bütün bunları yaparken yine ekran üzerinden su, enerji ve maliyet verilerini de takip edebilirsiniz. Maliyetleri yıllık, aylık ya da son kullanımız göre görme imkanınız var, bütün bunları tek bir tuşa basarak yaparsınız. Anlayacağınız tahmin ettiğinizden de akıllı. 20 dereceden başlayarak 0,5 derece artışlarla 60 dereceye kadar suyu ısıtır. Çocuk korumasını çalıştırarak suyun 42 derecenin üzerine üzerine çıkmasını engelleyebilirsiniz. Su çocuk kilidi aktif olduğu sürece daha fazla ısınmaz ve haşlanma tehlikesi tamamen ortadan kalkar. Aşırı ısınma ya da suyun sizin yakması gibi bir tehdit olduğunda ekran yanıp sönerek uyarı verir.

Bütün bu özellikler bizim bir şofbenden bütün beklentilerimizi karşılıyor, siz de aynı fikirdeyseniz hemen tıklayın.

Kullanışlı olması bir yana biz rengine ve tasarıma da vurulduk

Şimdiye kadar gördüğümüz elektrikli şofbenler içerisinde açık ara görüntüsü bizi en çok cezbedeni XINL Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 3500 oldu. Sizin de banyonuzun ya da mutfağınızın tasarımına uyuyorsa kaçırmayın deriz. Suyunuzu sadece üç saniye içinde ısıtır. Depolamaya gerek kalmadan şofben içinden geçen su, istediğiniz sıcaklığa ulaşır. Şofbenin çoklu koruma sistemi de oluşabilecek kazaların önüne geçebilecek şekilde tasarlanmış. Sızıntı koruması, aşırı ısınma durumunda kapanma bunlara örnek gösterilebilir. Düşük basınçlarda bile suyu ısıtır. Suyunuz 35 ile 55 derece arasında ısınır ve dijital panelden sıcaklığı takip edebilirsiniz. Hem su giriş çıkışında hem de iç haznede kullanılan malzemeler dayanıklı ve paslanmaz karaktere sahip. Böylece suyunuz devir daim sırasında tertemiz kalır, sağlığınıza zarar verecek pas gibi oluşumlardan etkilenmez.

XINL Elektrikli Tankless Su Isıtıcı 3500'ü satın almak için hemen tıklayabilirsiniz.

En popüler ürünlerden bir tanesi

Baymak BT 7000 Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı elektrikli şofbenler içerisinde en çok tercih edilen, bilinen modeller arasında. Diğerlerine göre çok gelişmiş özellikleri olduğunu söyleyemeyiz ama bir parça daha ekonomik. Hemen aklınızdan şofbenin kullanışsız olduğu geçmesin, kullanıcı sayısı oldukça yüksek. Sahip olduğu 6 farklı emniyet sistemiyle de gayet güvenilir. Bu tarz küçük elektrikli şofbenleri kullananlar geçmişte sigorta atması ya da suyun ısınmaması gibi problemlerle çok sık karşılaşırlardı. Şimdi ise bu sorunlar tamamen çözüldü. Su artık istediğiniz gibi ısınırken sigorta atma riski de tarihe karıştı. Baymak BT 7000 Banyo Tipi Ani Su Isıtıcı suyunuz ayarladığınız sıcaklıkta istediğiniz süre boyunca sabit bir ısı değerinde akmaya devam eder.

Baymak BT 7000 benim işimi fazlasıyla görür diyorsanız hemen buradan satın alabilirsiniz.

Hamam ayarında bir banyo keyfi

Kompakt modellere başlamışken sıralamayı hiç bozmayalım dedik ve Arnica HAMMAM'la listemizi sürdürelim dedik. Şofben suyu üç farklı kademede ısıtıyor. Bunlar zaten kullanımı herkes tarafından bilinen klasik modeller. Suyu açıyorsunuz, şofbeni çalıştırıyorsunuz. Şofbenin içinden geçen su ısınmış olarak dışarı veriliyor. Kapatırken de önce şofbeni kapatıyorsunuz, sonra su akışını kesiyorsunuz. Standart kullanım bu şekilde. Tabii yeni modellerde siz suyu açmayı unutursanız diye kapanma emniyet sistemi devreye giriyor. Böylece şofbeniniz arızalanmaktan kurtuluyor. Daha önce belirttiğimiz gibi işin içine elektrik ve su ikilisi girince aldığınız cihazın ne kadar güvenli olduğu bütün konulardan önce gelir. Arnica HAMMAM hem güvenliğinizi korur hem de suyunuzu ısıtır. Yazlığınızda, ofisinizde, evinizde içiniz rahat kullanabilirsiniz.

Arnica HAMMAM'ı satın almak için [tıklayın]().

Yandaki musluğun açılmasını dert etmeyin

Banyo yaparken bir başka musluk kullanıldığında suyunuz ya ısınıyor ya da soğuyor mu? Ne kadar sıkıcı değil mi? Bundan sonra muslukları özgürce kullanabilirsiniz, hem de sıcaklığın değişmesini sorun yapmadan. Stiebel Eltron 202656 DHE, sıcaklık değişimini size hissettirmez, isterseniz hemen yan lavaboyu başka birisi kullansın. Peki çocuğunuz var mı? Çocuk bunlar ne yapacakları belli olmaz. Minik yavrunuzu küvetin içinde suyla oynarken bulabilirsiniz. Sıcaklık sınırlaması özelliğini kullanarak suyun çocuğunuzun yaralanabileceği sıcaklığa çıkmasını engellemeye ne dersiniz? Durun daha bitmedi! Geniş ekranından ayarları takip etmeniz de çok kolay. Sürekli kullandığınız iki sıcaklık derecesini belleğine kaydedin ve her seferinde ayar yapmayın veya ECO modu seçerek enerjiyi daha verimli kullanın.

Stiebel Eltron 202656 DHE özelliklerini sevdiniz mi, hadi hemen tıklayın ve satın alın.

Bildiğim markadan şaşmam, diyenlere

Elektrikli şofben önerilerimizi herkesin bildiği bir marka ile bitirmeye karar verdik. Listemizin sonuna Arzum AR064 Termal Beyaz Elektrikli Şofben'i koyduk. Önce emniyet sistemlerinden bahsedelim. Hangi elektrikli şofbeni almaya karar verirseniz verin, mutlaka otomatik kapanma özelliğinin olup olmadığına bakın. Arzum AR064 Termal Beyaz Elektrikli Şofben, su basıncının şofbeni çalıştırmayacak kadar azaldığı veya suyun kesildiği durumlarda anında kapanır. Şofbenin elektrik sistemlerinde ya da başak bir devresinde arıza olduğunda ekran üzerinde uyarı işaretleri yanmaya başlar. Böylece siz daha kullanmaya başlamadan sizi ikaz eder. Üç kademeli su ısıtma ayarı sayesinde mevsim özelliklerine göre sıcak su ayarınızı yapabilirsiniz. Şebeke suyunun daha sıcak olduğu yaz mevsiminde düşük, daha soğuk olduğu kış mevsiminde ise yüksek ısı ayarını seçerek dört mevsim boyunca şofbeni kullanabilirsiniz.

Arzum AR064 Termal Beyaz Elektrikli Şofben'i satın almak isteyenler buraya tıklayabilirler.