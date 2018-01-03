KADIN

Banyodaki sabun artıklarından kolayca kurtulmanın 3 yolu

Banyodaki sabun artıklarından kolayca kurtulmanın 3 yolu

Banyodaki sabun artıklarından kolayca kurtulmanın 3 yolu

Banyolar evlerde kişisel temizliğin yapıldığı en önemli alanlardır. El-yüz temizliğinden diş temizliğine, kişisel bakımdan, duş almaya kadar birçok temizliğimizi bu alanda yaparız.

Vücut temizliğimizde bu kadar önemli bir yere sahip olan banyoların temizliği de önemli ancak çoğu zaman bir o kadar da zor bir iştir. Banyodaki sabun ve deterjan artıklarını temizlemek çoğu kadın için can sıkıcı ve zaman alıcı bir durumdur.

Küvet ve lavabolarda biriken sabun artıkları zamanla çıkarılması güç lekeler oluşturur. Banyonuzu çoğu zaman dışarda satılan kimyasallarla temizliyor olabilirsiniz ancak evinizde kolayca bulunacak malzemelerle bu artıklardan kolayca kurtulabilirsiniz.

Banyodaki sabun artıkları nasıl temizlenir?

Sabun ve deterjan artıklarını temizlemek için evde kolayca bulup kullanabileceğiniz malzemeler:

Limon yağı: Limon yağını, yumuşak, pamuklu bir beze dökün ve yuvarlak hareketlerle sabun artığını ovalayın. Daha sonra, limon yağının fazlasını temiz bir bez ile temizleyin. Sabun artıklarının yok olduğunu göreceksiniz.

Karbonat: Karbonat da, sabun artıklarını kolayca temizlemeye yardımcı olur. Bir bardak sirkeye, bir kaşık karbonat ekleyin ve bu karışımı, spreyli bir şişeye doldurun. Sabun artıklarının üstüne püskürtün ve yarım saat bekleyin. Daha sonra, eski bir bez ile ovalayarak çıkarın.

Amonyak: Amonyak kullanırken, ellerinize eldiven giyin. Bir şişe suya, yarım bardak amonyak ekleyin. Spreyli şişeye doldurduğunuz karışımı, sabun ve deterjan artıklarına püskürtün. Bir süre bekleyip ovalayarak silin.

Özellikle banyodaki fayansların arasında biriken sabun ve deterjan artıklarından, yukarıdaki doğal temizleyiciler sayesinde kolayca kurtulabilirsiniz.

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