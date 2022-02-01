Banyonuzu bambaşka bir seviyeye taşıyacak fonksiyonel ürünler

Sabahları uyanır uyanmaz banyoya koşup yüzümüzü yıkıyor ya da yorgunluğumuzu atmak için duş alıyoruz. Dahası burada dişlerimizi fırçalıyor, makyaj yapıyor ve kendimizle baş başa kalabiliyoruz. Haliyle bu kadar sık kullandığımız banyonun her zaman temiz ve düzenli olması gerekiyor. Bunun içinse hem banyo dekorasyonunu taçlandıracak hem işlevselliğiyle kolaylık sağlayacak ürünlere ihtiyacımız var! Gelin, o ürünleri beraber inceleyelim!

1. Parti atmosferinde duş almaya ne dersiniz?

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HJ Stay Real Duş Başlığı, bildiğiniz hiçbir duş başlığına benzemez! Suyu açtığınız an banyonuz gökkuşağının renkleriyle dolar ve içeride eğlenceli bir parti atmosferi oluşur. Böylece rengarenk suların altında bir pop star gibi hissedip kendi konserinizi vermeye başlayabilirsiniz. Başlığın içerisine yerleştirilmiş anyon topları da suyunuzu kir, pas ve zararlı maddelerden arındırır. Bu sayede daha temiz bir suda yıkanarak saç ve cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca bu duş başlığı çok ince deliklerle donatıldığı için diğer duş başlıklarına göre daha az su harcar. Kısaca gerektiği kadar su harcayan bu ürüne bayılacaksınız!

2. Bu ürün, kalabalık ailelerin yüzünü güldürecek!

Bazı ailelerde diş macunu ortadan sıkıldığı için yaşanan kavgalar hiç bitmez. Neyse ki sizi bu dertten kurtaracak bir önerimiz var. Arsimo Diş Macunu Sıkacağı Diş Fırçalığı, bir kahraman gibi yetişerek macunu son damlasına kadar kullanır. Üstelik lavabolarda oluşan macun lekelerini de önler. Diş hekimlerinin tavsiye ettiği miktarda macun sıkmasına değinmiyoruz bile! Diş macununuzu yukarı bakacak şekilde haznenin üzerine yerleştirin ve çıkan macunu diş fırçanıza sürün. Bu sırada macunla herhangi bir temasta bulunmanız gerekmez. Diş fırçası koyma aparatına da kendi fırçanızı ve aile üyelerinizin diş fırçalarını yerleştirebilirsiniz.

3. Aynasız bir banyo düşünemezdik!

Ayna, kusursuz bir banyo dekorasyonu için en önemli aksesuar. EMKE LED Banyo Aynası da banyonuzun dekoratif etkisini güçlendirerek ortamda bir bütünlük yaratır. Soğuk beyaz renkli aydınlatma, yüksek yansıma sağlar. Bu sayede yüzünüzdeki her bir noktayı en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Aynanın LED ışıkları da makyajınızı ve cilt bakımınızı daha kolay bir şekilde yapabilmenize imkan verir. Hatta iş görüşmenizi veya yeni flörtünüzle tanışma anınızı bile bu ayna karşısında prova edebilirsiniz! Ayrıca aynanın üzerindeki dokunmatik anahtara dokunarak ışığı kolayca açıp kapatabilirsiniz. Ürünün buğu önleyici işleve sahip olması ise sizi banyodan çıkınca ayna silme derdinden kurtarır. E temizlik de tamam, daha ne isteriz ki!

4. Banyonuz daima hoş koksun!

Biriken kirli çamaşırlar, duş gideri ve sıvı kaçakları; banyo kokularına neden olabiliyor. Hal böyle olunca banyo temiz olsa dahi çevreye yayılan koku, olumsuz bir etki yaratabiliyor. Ancak söz konusu kötü kokular olduğunda Febreze Hava Ferahlatıcı Banyo Kokusu imdadınıza yetişiyor. Bu ürün; gerçek limon kokusuyla kesintisiz ferahlık sağlıyor. 45 gün boyunca banyonuzdaki kötü kokuları yok eden ürün ile banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Ortamda uzun süre temizlik hissi yaratan Febreze Hava Ferahlatıcı Banyo Kokusu'nu çok seveceğinize eminiz!

5. Banyo paspasıyla ortamın ambiyansını değiştirin

Banyo dekorasyonu konusunda bir diğer önemli eşya ise paspaslar. Banyolar nemli ve ıslak ortamlar olduğu için kayma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Brillant İkili Banyo Paspas Takımı, ayaklarınız ıslak olsa bile zeminde kaymanızı engeller. Paspas takımının leke tutmaması ve kolay temizlenebilmesi de bir diğer önemli özelliği. Yoğun su emici yapısı sayesinde duş sonrasında ıslak ayaklarınızı kurutur ve emdiği suyu dışarıya vermez. Bu sayede banyoda terlik giymeden rahatça gezebilir ve olası kazaları önleyebilirsiniz. Banyonuza şık bir dokunuş yapacak gri renkli paspasın üzerinden geçen siyah şeritler ile ev dekorasyonunuzu güzelleştirebilirsiniz.

6. Banyonuzu kuaför salonuna çeviriyoruz!

Yanhonin Duvar Rafı ile banyonuzdaki depolama sorunlarını çözebilirsiniz! Ürün, pratik kullanımı sayesinde saç bakım sürecini daha eğlenceli bir hale getirir. Yanhonin Duvar Rafı, üç bölmeden oluşur. Ortadaki derin bölmede saç fırçalarınızı ve şampuanlarınızı muhafaza edebilir, diğer iki yuvarlak göze ise fön makinenizi ve saç düzleştiricinizi yerleştirebilirsiniz. Bu sayede duştan çıktıktan sonra saçlarınızı kolayca kurutabilir ve şekillendirebilirsiniz. Etkili bir düzenleyici görevi gören bu ürünü sağlam bir yapıştırıcıyla monte edebilir ve istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Yerden tasarruf sağlamak istiyorsanız Yanhonin Duvar Rafı'na bir şans verin deriz.

7. Bu ürün ile banyonuzdaki dağınıklığa son verebilirsiniz!

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Havlularınızı, şampuanlarınızı ve kişisel bakım ürünlerinizi koyacak uygun bir yer bulamıyorsanız sizin için seçtiğimiz Bayz Design Banyo Dolabı'na bayılacaksınız! Dört raftan oluşan bu ürün, size eşyalarınızı rahat bir şekilde yerleştirme fırsatı sunarak hayatınızı kolaylaştırır. Parfümleriniz ve kişisel bakım ürünleriniz için alt rafları kullanabilir, orta raflarda havlularınızı depolayabilirsiniz. Dilerseniz en üst rafa da kokulu mumlar ve sevdiğiniz objeleri koyup banyonuza sanatsal bir dokunuş yapabilirsiniz. Hem şık hem kullanışlı Bayz Design Banyo Dolabı ile daha ferah bir ortam yaratabilirsiniz.

8. Kirli çamaşırlarınız güvende!

Çamaşırlarınızı yıkayacağınız zaman renklileri ve beyazları tek tek ayırmak oldukça zahmetli. Peki, çamaşırlarınızı kategorize etmenize yarayacak bölmeli bir kirli sepetine ne dersiniz? Öyleyse Songmics Çamaşır Sepeti'ni bir an önce denemelisiniz. Bu çamaşır sepeti, kapaklı olduğu için hem çamaşırları dış etkenlere karşı korur hem banyoda kalabalık bir görünüm oluşmasını engeller. Ayrıca kirli çamaşır kokusunun etrafa yayılmasını da önler. Songmics Çamaşır Sepeti, sentetik rattan örülerek tamamen el işçiliğiyle üretilir. Bu durum hem kolayca temizlenebilmesine imkan verir hem banyonuza bohem bir hava katar. Ayrıca leke tutmaması da bu ürünün en güzel özelliklerinden biri!

9. Bu ürün, banyonuzun yıldızı olacak!

Rutubet ve kötü koku oluşmaması için sürekli havalandırılması gereken banyo, evin en soğuk alanı. Özellikle kış aylarına geldiğimizde bu soğuk çekilmez olur. Hatta buz gibi bir ortamda banyo yapmak, çoğu kişi için işkenceye dönüşür. Neyse ki Duffmart Omnia Beyaz Düz Havlupan ile bu sorunu çözebilirsiniz. Duvara monte edilebilen bu ürün, bu sayede daha az yer kaplar ve banyonuza dekoratif bir görünüm katar. Enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak bu ürünü ıslak çamaşırlarınızı kurutmak için de kullanabilirsiniz. Bornozunuzu, havlunuzu veya gündelik kıyafetlerinizi havlupanın demirliklerine asarak kısa sürede kurutabilirsiniz.

10. Tuvalet kağıdı tutacağı olmazsa olmaz!

Banyo dekorasyonu için fonksiyonel ürün önerileri verirken tuvalet kağıdı tutacağını es geçemedik! Hoomtaook Tuvalet Kağıdı Tutacağı, her bir detayıyla bizden tam not aldı. Bu ürün, şık oyma desenleri ile banyonuza hoş bir dokunuş yapar. Tasarımında raf kullanılması ise bu ürünü diğer tuvalet kağıdı tutacaklarından ayırır. Ürünün raf kısmına ister cep telefonunuzu ister hoşunuza giden bir kokuyu koyabilirsiniz. Ek kancaya ise diğer aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz. Eğer rafa cep telefonunuzu koyacaksanız kanca kısmına lavanta kasesi yerleştirebilirsiniz. Suya ve paslanmaya dayanıklı ürünü uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz.