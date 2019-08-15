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Baraj gölünde boğulan anne- baba ve oğulları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

KASTAMONU'daki Beyler Barajı gölünde boğulan Nihat (47) ve Behice Kadıncıoğlu (46) çifti ile oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu (22), Ankara'da toprağa verildi.

KASTAMONU'daki Beyler Barajı gölünde boğulan Nihat (47) ve Behice Kadıncıoğlu (46) çifti ile oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu (22), Ankara'da toprağa verildi. Ailesini kaybeden Kübra Kadıncıoğlu (13), cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü. Ankara'da yaşayan Nihat- Behice Kadıncıoğlu çifti, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere, çocukları Oğuzhan ve Kübra ile birlikte memleketleri Kastamonu'nun Devrekani ilçesine gitti. Kadıncıoğlu ailesi, bayram ziyaretlerinin ardından dün akşam üzeri ilçedeki Beyler Barajı kenarına pikniğe gitti. Baraj kıyısında oltayla balık tutmaya çalışan Oğuzhan Kadıncıoğlu, dengesini kaybederek, suya düştü. Oğullarının suda çırpındığını gören anne- baba da kurtarmak için göle atladı. Aile, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, gölde yaptığı arama sonucu anne, baba ve oğullarının cansız bedenini buldu. Kadıncıoğlu ailesinin cenazeleri, ilçede yapılan otopsinin ardından Ankara'ya getirildi. Nihat ve Behice çifti ile oğulları Oğuzhan Kadıncıoğlu, Ahmet Efendi Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına, olay sırasında yanlarında olduğu ailesini kaybeden Kübra Kadıncıoğlu da katıldı. Güçlükle ayakta duran Kadıncıoğlu'nu, yakınları teskin etti. Kübra Kadıncıoğlu, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

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