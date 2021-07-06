HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

06.07.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da, serinlemek için baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu. Kurbağa adamların çalışması sonucu 2 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, aileleri sinir krizi geçirdi.

Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu

Olay, Elazığ merkeze bağlı Şahsuvar köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvan otlatan Nazmi Çetinkaya (14) ve Yusuf Yücer (17), serinlemek için Keban Baraj Gölü'nün uzantısı olan suya girdi. Bölgeden tesadüfen geçen bazı vatandaşlar suyun yakınında kıyafet olduğunu ancak çevrede ise kimsenin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 5 yaralıBursa'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 5 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların da geldiği bölgede, arama çalışması başlatıldı. Suda arama yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra çocukların cansız bedenine ulaştı. İlk bulgulara göre, suda boğularak yaşamlarını yitiren 2 çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzeren Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler, yapılacak otopsinin ardından Şahsuvar köyünde defnedilecek. Polis çocukların ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?
Eşinin kaynar suyla yaktığı Rukiye A: Ölmek istemiyorumEşinin kaynar suyla yaktığı Rukiye A: Ölmek istemiyorum
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Dev bankanın müşterileri şokta! İşlem yapılmıyor

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca kritik verileri açıkladı! Vaka sayısında artış

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.