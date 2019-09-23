HABER

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:45 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eskipapazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları tedirgin ediyor.Bulduk köyüne yakın olan barajda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu.

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Karabük’ün Eskipapazar ilçesindeki Bulduk Baraj Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri balıkçıları tedirgin ediyor.
Bulduk köyüne yakın olan barajda son günlerde görülen toplu balık ölümleri korkuttu. Balıkçılık yapan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen barajdaki balık ölümlerinin kimyasal atıklardan veya oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı iddiaları üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri baraj gölünde incelemelerde bulundu. Bazı balıkçılar ise balık ölümlerini gördükten sonra balık tutmayı bıraktı.
Ankara’dan köyüne tatile gelen Bülent Şereflican, balık tutmak için baraja geldiğinde kötü manzarayla karşılaştığını belirterek, “Bulduk Değirmeni’nin üst mevkiinde balık ölümlerini gördük. Ölümlerin nedeni barajın çekilmesi veya Gerede Tabakhane’den gelen katkı maddeleri olabilir” dedi.
Amatör olarak balık tuttuğunu ifade eden Şereflican, “Artık balık tutmayacağım. Beraber gördük, bayağı da balık ölümü var. 3-4 tane de görülüyor, bazen 5 tane görülüyor” diye konuştu.
Öte yandan Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de balık ölümlerinin yaşandığı bölgede incelemede bulunurken, yaşanan ölümlerin sudaki oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Barajdaki balık ölümleri balıkçıları endişelendirdi

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Mahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldıMahallenin kullandığı 50 yıllık yol kullanıma kapatıldı
Balon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardıBalon balığı 8 yaşındaki çocuğun parmağının yarısını kopardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

SON DAKİKA! İstanbul'daki şüpheli yangında flaş gelişme

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

Mardin'de ele geçirildi! 'Üst düzey yöneticilere suikast talimatı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.