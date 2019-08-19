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Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon lira katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Devlet Su İşlerinin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kullanımındaki baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değerinin yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, baraj ve göllerin tarımsal sulamayla Türkiye'nin gıda güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Baraj ve göllerin aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerine de zemin hazırladığına işaret eden Pakdemirli, "Bu çerçevede DSİ'nin kullanımında bulunan baraj ve göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değeri yıllık olarak yaklaşık 940 milyon lirayı buluyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018'de 110 bin ton su ürünleri üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ticari avcılık yoluyla üretime açılan 179 baraj gölünde 2018'de 14 bin ton çeşitli türde su ürünü elde edildiğini belirtti. Pakdemirli, DSİ'nin uygun gördüğü baraj gölleri ve göletlerde özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetlerinin yapılabildiğini de kaydetti.

- Baraj ve göletlerde 30 farklı balık türü

Türkiye'de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi maksadıyla DSİ'ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu'nda çalışmalar yürütülüyor.

Bu istasyonlarda yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan ve 2 milyon civarında şabut balığı üretiliyor. Yine ekonomik değeri yüksek olan Karaca mersini ve sivriburunun anaç adayı olarak bakım ve besleme çalışmalarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri istasyonlarında devam ediliyor.

- Barajlara 575 milyon balık bırakıldı

Etütleri tamamlanmış ve stok tespiti yapılmış baraj göllerinde DSİ tarafından belirlenen program dahilinde düzenli balıklandırma yapılıyor. DSİ tarafından bugüne kadar 235 baraj gölü ve çok sayıda gölete değişik türde toplam 575 milyon balık bırakıldı.

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DSİ Su Ürünleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanlığı

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