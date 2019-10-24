Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

MGK ve MİT'i temsilen konuşan Hazine avukatı, söz konusu suçun basın suçu olmadığını belirterek, "Suç devlete karşı işlenen suçtur. O yüzden genel mahkemeler yetkilidir. Dosyada görevsizlik kararı verilmeyerek sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Duruşmada, sanıkların avukatları ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi.

Sanık Mehmet Baransu da, "Can Dündar'ın yargılandığı davada suçun basın suçu olduğu ve 4 aylık süreye dikkat edilmesi gerektiği hususu Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından belirtilmiştir. Kısacası görevsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Çalıkuşu ise davanın ilk aşamasından bu yana suçun basın suçu olduğunu tekrar ettiklerini ifade ederek, "Savcılık mütalaasını değiştirebilir. Dosyada görevsizlik kararı verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ali Dereli de dosyanın geldiği aşamada gerek görev yönünden, gerekse de esas hakkında mütalaada bulunmak üzere dava dosyasının tarafına verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasının talep gereği Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.