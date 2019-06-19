Baransu'nun MGK belgelerini ifşa etme davası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TARAF Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, açılan davada mahkeme esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyayı duruşma savcısına göndermeye karar verdi. Baransu ve Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu, sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu ve şikayetçi MİT ve MGK'yı temsilen hazine avukatı katıldı. Duruşma savcısı, dosyaya yeni atandığını, eski savcı tarafından sunulan mütalaada değişikliğe gidilebileceğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın kendisine verilmesini istedi.