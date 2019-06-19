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BARANSU'NUN MGK BELGELERİNİ İFŞA ETME DAVASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

TARAF Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan  Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, açılan davada mahkeme esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyayı duruşma savcısına göndermeye karar verdi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) TARAF Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, açılan davada mahkeme esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyayı duruşma savcısına göndermeye karar verdi. Baransu ve Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya başka suçtan tutuklu bulunan Mehmet Baransu, sanık Murat Şevki Çoban'ın Avukatı Figen Albuğa Çalıkuşu ve şikayetçi MİT ve MGK'yı temsilen hazine avukatı katıldı. Duruşma savcısı, dosyaya yeni atandığını, eski savcı tarafından sunulan mütalaada değişikliğe gidilebileceğini belirterek, esas hakkındaki mütalaasını sunmak için dosyanın kendisine verilmesini istedi.

BARANSU BERAATİNİ İSTEDİ
Söz alan Mehmet Baransu, bu dosyadan dolayı İstanbul ve Ankara'da yargılandığını, bu davalardan beraat ettiğini belirterek, "Bu dava da aynıdır. Bu nedenle öncelikle davanın reddine karar verilmesini istiyorum. Ayrıca zaman aşımı nedeniyle de dava hakkında düşme kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

ERDEM GÜL KARARINI EMSAL GÖSTERDİ
Hazırladığı yazılı savunmayı mahkeme heyetine sunan Baransu, "Benzer dava Erdem Gül hakkında da açılmış ve yerel mahkemede mahkumiyet ile sonuçlanmıştı. Yargıtay, zaman aşımı nedeniyle bu davada düşmesini gerekçe göstererek bu kararı bozdu" dedi. Baransu, esas hakkındaki mütalaadan sonra savunmasını yapacağını beyan ederek süre istedi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için dosyayı savcıya göndermeye karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mehmet Baransu ile birlikte Taraf Gazetesi'nin eski Sorumlu Yaz İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT 'ihbar eden' sıfatını taşıyor. İddianamede, Mehmet Baransu'nun 28 Kasım 2013 tarihli Taraf Gazetesi'nde "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulandı. Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı, Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettikleri öne sürüldü.

52'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri ifşa etmek suretiyle suç işledikleri kaydedilen şüphelilerin, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarını işledikleri belirtildi. Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında 30 yıl 2'şer aydan 50 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Baransu'nun arşiv görüntüleri

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