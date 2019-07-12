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Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

‘Balyoz Planı’ davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Baransu ve tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin’in yargılanmasına devam edildi.

‘Balyoz Planı’ davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Baransu ve tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin’in yargılanmasına devam edildi. Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ve iki gün boyunca süren duruşmada tutuklu sanık Mehmet Baransu ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Balyoz davasında sahte FETÖ delilleriyle yargılandıkları gerekçesiyle davaya müdahil olmak isteyen emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli albaylar Suat Aytın ve Dursun Çiçek ile emekli subayların avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Baransu, 2003 yılında 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın ve ekibinin Balyoz Darbe Planını hazırladığını öne sürdü. Sanık Baransu, Balyoz davasının FETÖ kumpası olmadığını iddia etti. Sanık Baransu’nun ardından tarafların avukatları savunma yaptı. Mahkeme heyeti ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Daha sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılan suçların mahiyetini göz önüne alarak sanık Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Baransu hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasının, bu dava ile birleştirilmesine karar verildi.

Heyet, sanığın evinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kasetin üzerine sonradan ses kaydı eklenip eklenmediğinin incelenmesi hususunda bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Soruşturma sürecinde beyanda bulunan sanık Baransu’nun eski eşi Esra Konur ile Ömer Konur ve Bülent Çakmak’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

Heyet, firari sanık Tuncay Opçin hakkında çıkartılan yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27-28-29 Ağustos tarihine ertelendi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin’in 35 yıl ile 75 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’un ise 20 yıl ile 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK’ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtiliyor.

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