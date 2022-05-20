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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Engin Altan Düzyatan çıkıyor mu?

20.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç Reis gündemde yer alıyor. TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ayrılık rüzgarları haberi ile sallanıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde denizlerin hakimi dört kardeşin hikayesi anlatılıyor. Yaralanan Oruç Reis'in akıbeti merak ediliyor. İzleyiciler Oruç Reis ölüyor mu, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Engin Altan çıkıyor mu şeklinde sorular sormaya başladı. İşte merak edilen o detaylar!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Engin Altan Düzyatan çıkıyor mu?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Engin Altan Düzyatan'ın ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. Dizisinde yaralanan Oruç Reis'in sonunun ne olacağı merak ediliyor. Dizide geçtiğimiz bölüm İsabel yaralanmıştı. İzleyiciler İsabel diziden çıkıyor mu şeklinde araştırmalar yapmıştı. Bu hafta da aynı araştırma Oruç Reis için yapılmaya başlandı. Dizinin 31. bölüm fragmanında Oruç'un sahnesi ise izleyenleri merakta bıraktı. İşte Oruç Reis'in merak edilen akıbeti...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BARBAROSLAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Başarılı ve sevilen oyunu Engin Altan düzyatan, TRT1 ekranlarının fenomen yapımı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis rolü ile yerini alıyordu. Acank 31. bölümle akıllarda soru işaretleri belirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düzyatan, Babaroslar dizisinin kadrosundan ayrılacak. Bu ayrılığın 31. bölümde olup olmadığı ise akşam yayaımlanacak bölümle netleşecek.

ORUÇ REİS NASIL ÖLDÜ?

Oruç Reis'in 1470'te Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli’nin Bonova Köyü'nde doğduğu biliniyor. Babası, Vardari Yâkub Ağa'dır. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu vardır.

Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü. Cezayir’in doğusunda, İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savunması sonucu hayatını kaybetti.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis öldü mü? Oruç Reis kimdir, ne zaman öldü? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden Engin Altan Düzyatan çıkıyor mu?

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan oyuncu, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandırdı. 2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini oynadı.

Engin Altan Düzyatan, 2014 yılına Neslişah Alkoçlar ile evlendi ve çiftin iki çocukları vardır.

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