Barcelona-Real Madrid: El Clasico oynanırken çatışmalar

Barcelona'da, "El Clasico" adıyla bilinen Real Madrid maçı oynanırken, eylemciler Nou Camp stadının dışında polisle çatıştı.

Stadyumdaki binlerce kişi İspanyol hükümetine, Katalonya'nın bağımsızlığını isteyenlerle "oturup ve müzakere etme" çağrısı yapan pankartlar açtı.

Maç, dokuz Katalan ayrılkçı liderin hapse atılmasından sonra yaşanan gerilim nedeniyle, geçen Ekim ayında ertelenmişti.

Çok sayıda Barcelona taraftarı ve diğer eylemciler, bölgede bir bağımsızlık referandumu yapılmasını istiyor.

Maçtan önce, gizli bir Katalan protesto grubu olan Demokratik Tsunami, Twitter'da taraftarlara 100 bin bayrak dağıtacağını duyurdu. Ayrıca taraftarlardan şişme toplar getirip üzerine "dünyaya mesaj" yazmaları istendi.

Daha sonra aynı hesaptan, bayrakları tutan ve "özgürlük" diye bağıran taraftarların görüntüleri yayımlandı.

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https://twitter.com/tsunami\_dem/status/1207404845277351939

İspanyol makamları, grubu bir suç örgütü olarak tanımlıyor. Grup, geçen ekim ayında Barcelona Havaalanı'nda büyük protestolar düzenleyip, bir ana otoyolu trafiğe kapatmışlardı.