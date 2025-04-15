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Bardakların üzerindeki yazılar nasıl çıkar? Bardakların üzerindeki yazıları çıkartma yöntemleri

Su, meşrubat gibi pek çok içeceği içmek için kullanılan ve yaygın olarak cam malzeme kullanılarak tasarlanan mutfak eşyası bardak olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde dikkat çekici tasarımları ile öne çıkan birçok farklı bardak türü vardır. Kimi bardakların üzerinde birtakım yazılar ya da etiket gibi yapışkan malzemeler bulunmaktadır. Çoğu kişi bardakların üzerinde yer alan bu etiket veya yazıları çıkartmanın yollarını aramaktadır. Peki, bardakların üzerindeki yazılar nasıl çıkar?

Bardakların üzerindeki yazılar nasıl çıkar? Bardakların üzerindeki yazıları çıkartma yöntemleri
Duygun Sarpasan

Bardak çeşitleri arasında en sık kullanılanı camdan imal edilmiş ve şeffaf görünüme sahip olan bardaklardır. Bu bardakların yanı sıra rengârenk tasarlanmış bardak türleri de mevcuttur. Bazı bardakların üzerinde çeşitli yazılar yazılıdır. Bu yazılar kimi insanın hoşuna giderken kimisinin hoşuna gitmeyebilmekte ve “bardakların üzerindeki yazılar nasıl çıkartılır?” konusunun gündeme gelmesine neden olabilmektedir. Bardak üzerindeki yazıları çıkartmak için bazı yöntemler uygulanmaktadır.

Bardakların üzerindeki yazılar nasıl çıkar?

Bazı bardaklar üzerilerinde etiket veya birtakım baskı niteliği taşıyan yazılar ile üretilmektedir. Çoğu kişi bu tür yazılı bardakları kullanmayı tercih etmektedir. Ancak zaman içerisinde çok sık kullanım ve yıkamadan kaynaklı bardak üzerindeki yazılarda bozulmalar görülebilmektedir. Bu durum görünüm yönünden de kötü duracağından insanlar bu yazıları komple çıkarmayı isteyebilmektedir. Bununla beraber bazı kişiler sadece bardağın tasarımını beğendiğinden üzerinde yer alan yazıların var olmasını tercih etmeyebilmektedir.

Bardakların üzerinde bulunan yazılar çoğunlukla baskı etiketlerinden meydana gelmektedir. Bazı doğal metotlar aracılığı ile bu yazıları bardaklara zarar vermeden çıkarabilmek mümkün olmaktadır.

Bardakların üzerindeki yazılar nasıl silinir?

Piyasada desenli, renkli, sade gibi pek çok farklı bardak çeşidi vardır. Her insanın zevkine yönelik tasarlanmış olan bu bardakların kimisinin üzerilerinde bazı yazılar vardır. Yazıların yanı sıra kedi, köpek, çiçek gibi çok sayıda desene sahip olan bardak çeşitleri de bulunmaktadır. Bazı insanlar bu tür baskılı ürünleri kullanmak istemeyebilir ve bardak üzerinde yer alan yazıları çıkartmak için kullanılan yöntemleri araştırma yoluna gidebilir.

Bardakların üzerindeki yazıları silmek için birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Pek çok kişi tarafından tercih edilen bardakların üzerindeki yazıları çıkartma yöntemleri genel olarak şunlardır:

  • En sık tercih edilen yöntemlerden biri sabun ve sıcak su kullanımıdır. Sıcak su ve sabun karışımını hazırlayıp, yazı baskısının üzerine dökünüz ve bir müddet bekledikten sonra spatula gibi bir araçla temizleyiniz.
  • Bardağın üzerinde yer alan yazıların üzerine bir miktar zeytinyağı dökerek baskının yumuşamasını sağlayabilir ve ardından yazıları çıkartabilirsiniz.
  • Daha çok cam malzemeden yapılmış bardaklar üzerindeki yazı baskısının çıkartılmasında etkili olan yöntemlerden biri beyaz sirkedir. Yazının üzerine belli bir ölçüde beyaz sirke döküp, bir süre bekledikten sonra temizleme işlemine geçebilirsiniz.
  • Su ve amonyaklı su karışımını kullanarak da bardağın üzerinde yer alan yazılardan kurtulabilirsiniz.
  • Tüm bu yöntemlere rağmen yazılar çıkmıyorsa, bu yazıların çıkartılması için özel olarak üretilmiş olan etiket çözücü ürünlerini kullanabilirsiniz.
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bardak Philips Yaşam Kategorisi
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