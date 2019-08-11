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Barınağa giren hırsızlar pitbull cinsi köpekleri çalıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde hırsızlar, polis nezaretinde vatandaşlardan toplanıp barınaklara konulan Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde hırsızlar, polis nezaretinde vatandaşlardan toplanıp barınaklara konulan Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı. Barınaklara giren hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Pitbull cinsi köpeğini belediye ekiplerine teslim etmek zorunda kalan bir vatandaş ise ağlamamak için kendini zor tuttu.
5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde sahiplerinden teslim alınan yasaklı ırk köpekler, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor. Yasaklı köpeklerin barınma bakım ve beslenmesi sağlanıyor. Ancak, yasaklı ırk köpeklerin barınakta tutulduğunu öğrenen kimliği belirsiz şüpheliler, hayvanları barınaktan çalıyorlar. Görevlilerin barınakta bulunmadığı mesai saatleri dışında gelip yasaklı ırk köpekleri çalan şahıslar, bazen çaldıkları köpekleri halka açık ortamlarda dolaştırıyor.
Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezine gelerek, güvenlik kameralarına zarar veren ve köpekleri çalan köpek hırsızlarını tespit etmeye çalışıyor. Yakalandıkları takdirde yasalara uymamak ve devlet malına zarar vermekten haklarında cezai işlem uygulanacak.
Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, “Pitbull, Terrier, Japones, Doga Arjantino gibi yasaklı ırk köpeklerimizi, bunların beslenmesi ve bakımı yasak olduğu için vatandaşlar tarafından şikayet edilmekte, bu şikayet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince giderek el koyuyoruz. Daha sonra belediyemizin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getiriyoruz. Barınağımıza koyuyoruz. Burada gerekli bakım ve beslenmesini sağlıyoruz. Fakat bu hayvanları çalmaya teşebbüs eden vatandaşlarda oluyor. Son zamanlarda bu tür vakalar sıklıkla gerçekleşmekte. Bu hayvanları çalmak isterken barınağımızı tahrip ediyorlar. Barınağımıza izinsiz bir şekilde girerek güvenlik kameralarını kırıyor. Zarar veriyorlar. Gerekli kamera kayıtlarını aldık. Emniyet ekiplerimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Şahıslar tespit edildiğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

Köpeği teslim ederken duygulandı
Emniyet, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ve Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri Pitbull Terrier Cinsi köpeği almaya gittiklerinde köpek sahibi Salih Akkuş’u (56) ikna etmek zor oldu. Köpeği kendi kucağına alarak araca koyan Salih Akkuş, ağlamamak için kendini zor tuttu. Salih Akkuş; “Küçük kızım var. Buna deli oluyor. Bu köpeğin tüm aşılarını yaptırdım. Her gün 2,5 saat kemik kaynatıp yediriyorum. Bu köpeğin ne zararı var. İnsanlara laf anlatamazsın, bu köpeğe anlatırsın. Bu köpek barınağa gidecek diğer köpekler arasında rezil olacak” dedi. Tüm çabalarına rağmen Akkuş, köpeği kucağına alıp belediye aracına elleriyle koyup teslim etti.

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