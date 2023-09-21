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Barış Boyun suç örgütüne operasyon! İntikam hazırlığındaki çete üyelerine gözaltı

21.09.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan başkenti Atina'da geçtiğimiz günlerde Barış Boyun suç örgütü üyesi 6 kişi öldürülmüştü. Emniyetin çalışması sonucunda 6 örgüt üyesinin intikamını almak için eylem hazırlığında olduğunu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Barış Boyun suç örgütüne operasyon! İntikam hazırlığındaki çete üyelerine gözaltı

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun çetesinin 6 üyesi, 11 Eylül'de Yunanistan'ın Atina kentinde silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı çete üyelerinin öldürülenlerin intikamını almak için İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine eylem hazırlığında olan örgüt üyelerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan çalışmalarda 10 şüpheli belirlendi. Ekipler şüphelilerin İstanbul ve İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Fatih K., Melih B., Enes T., Berke Y., Mehmet Ali S., Fuat U., Ömer Faruk T., Yusuf A. ile birlikte iki kadında gözaltına alındı.

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KARDEŞLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüphelilerden Ömer Faruk T. ile Enes T.'nin Atina'da öldürülen Abdurrahman T. ile Burak T.'nin kardeşleri olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 85 fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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