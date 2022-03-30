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Son dakika: Barış görüşmelerine ilişkin Ukrayna'dan flaş karar: Referanduma gideceğiz

30.03.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'deki müzakere görüşmelerinin yankıları sürerken yeni bir açıklama geldi. Görüşmelerde, Ukrayna tarafına başkanlık eden David Arakhamia, güçlendirilmiş tarafsızlık modeline çok yakın olduklarını belirtti. Ukraynalı Müzakereci Podolyak ise "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." dedi.

Son dakika: Barış görüşmelerine ilişkin Ukrayna'dan flaş karar: Referanduma gideceğiz

Son dakika: Bir ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese bir adım daha yaklaşıldı. Dün İstanbul'da iki ülkenin heyetleri arasında yapılan barış görüşmelerinden sonra önemli kararlar alındı ve Rusya, Kiev ve Çernihiv'den çekileceğini açıkladı. Müzakereler sonrası Ukrayna tarafından bugün de bir açıklama geldi ve "güçlendirilmiş tarafsızlık" modelinin çok yakın olduğu belirtildi. Ukraynalı Müzakereci Podolyak yaptığı açıklamada Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." ifadelerini kullandı. İşte Ukrayna'dan gelen 'referandum' mesajıyla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | 'İYİMSERİM' DİYEREK DUYURDU: REFERANDUMA GÖTÜRECEĞİZ

Dolmabahçe'de yapılan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dair Ukraynalı müzakereci Podolyak'tan çok önemli bir açıklama geldi.

"İstanbul'da Rusya ile müzakerelerin ardından iyimserim." ifadelerini kullanan Podolyak, "Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya ile barış anlaşmasını ulusal referanduma götüreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan İstanbul'daki zirvede Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arakhamia da RBC-Ukrayna'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arakhamia röportajında, Ukrayna için güvenlik garantileri, toprakların işgal edilmesi, ateşkes, savaşın devamı ve Rusya ile müzakereler hakkında konuştu.

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İstanbul'da yapılan görüşmelerin ardından yapılan röportajda David Arakhamia, sorulara şu yanıtı verdi:

Bir brifingde Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin NATO Antlaşması'nın 5. Maddesinde öngörülenlere benzer olacağını söylediniz. Ancak, bir ülkeye yapılacak bir saldırının, anlaşmayı imzalayan tüm ülkelere yönelik bir saldırıya eş değer olacağını belirtiyor. Bizim durumumuzda da öyle değil mi?

Arakhamia: Böyle bir şey yok ama toplu güvenlik garantilerinden bahsetmiyoruz, özellikle Ukrayna'ya özel güvenlik garantilerinden bahsediyoruz. Ukrayna'ya herhangi bir biçimde bir saldırı - silahlı saldırı, polis operasyonu, çılgınca herhangi bir şey - bir saldırı olarak kabul edilir. Ardından garantör ülkeler, tavanı 72 saat olan istişarelerden sonra gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdür, garantörlerin silahlı kuvvetlerinin müdahalesi vb.

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Ukrayna Batılı müttefiklerinden silah almaya devam edebilecek mi, şimdi ve işgalden önce nasıl alıyorsa?

Arakhamia: Kesinlikle.

Bu bizim ilkeli duruşumuz mu?

Arakhamia: Kesinlikle. Böyle bir "güçlendirilmiş tarafsızlık" kavramı var, yani kendi ordunuza güvenmeniz veya ayrıca garantileriniz olması gerekiyor. Yani, İsviçre gibi, İsrail'in de çok sayıda seferber edilebilecek ve bir saldırı durumunda gerekli desteği verebilecek bir yedek ordusu var. Böyle bir modeli takip etmediğimizi, tarafsız olduğumuzu ve dolayısıyla rahatladığımızı, orduya ihtiyacımız olmadığını, garantörlerimizin bize sahip çıkmasının altını çizmek çok önemli. Hayır, dedikleri gibi, Tanrı'ya güven, ama kendin hata yapma. Bu nedenle, "güçlendirilmiş tarafsızlık" kavramı bize çok yakındır.

İstanbul'daki görüşmelerde ateşkes ve şartlarına değindiniz mi?

Arakhamia: Önerilerimiz henüz erken bir aşamada. Daha ilk günden dedik ki, "Bak askerlerini çekiyorsun, otur konuş." Ve bir karar verdik. İlk toplantıda özellikle sorduk, ilk soruda: Viyana Sözleşmesi çerçevesinde hareket edecek misiniz? Onayladılar. Ve Viyana Sözleşmesi bize çok yardımcı oluyor, çünkü bir antlaşma baskı altında imzalanırsa, o zaman geçersiz sayılacağını açıkça belirtiyor. Viyana Sözleşmesi normlarına uyduklarını zaten resmi olarak beyan ettikleri ve uluslararası garantörler bu olmadan masaya oturmayacakları için sigortamız bu demektir.

Şimdi anlıyorum ki, her halükarda, bu yılın 23 Şubat'ından itibaren birliklerin hatta geri dönüşünden bahsediyoruz?

Arakhamia: Evet bu doğru.

Yani, 23 Şubat'tan sonra işgal ettikleri topraklarda kaldıkları sürece, referandum bir yana, anlaşmaların bile olamayacağını açıkça söyleyebiliriz mi?

Arakhamia: Evet elbette. Biz ve Rusların ilk talep pozisyonları vardı. İnanın garantör ülkelerin temsilcileri, üç haftalık müzakerelerin ardından başladığımız ve geldiğimiz noktayı gördüklerinde çok iyimserler. Çok iş yapıldığını söylüyorlar, biz iyiyiz. Ve bu müzakereciler olarak bizim meziyetimiz değil, Silahlı Kuvvetler bu işi bizim için yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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