- 'Barış için akademisyenler' hakkında savcı mütalaasını bildirdi

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL /İSTANBUL, (DHA) 'Barış İçin Akademisyenler'in "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya'da yaşayan sanıklardan Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ

Duruşma savcısı Ömürhan Dur'un celse arasında mütalaasını sunduğu belirtildi. Mütalaada, yasadışı bölücü örgüt PKK'nın eşbaşkanı Bese Hozat'ın örgüt güdümündeki medya aracılığıyla "Aydın ve demokratik çevreler öz yönetimlere sahip çıksın" şeklindeki açıklaması üzerine sanıkların, PKK'ya yönelik Güneydoğu bölgesinde başlamış olan mücadeleyi kastederek "Bu suça ortak olmayacağız" şeklinde başlayan bildiriye internet ortamında imza atarak destek oldukları, sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında bu durumu kabul ettikleri belirtildi.