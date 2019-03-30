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BARIŞ MANÇO'NUN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 15:09 | Son Güncelleme

  Usta sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Usta sanatçı Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş son yolculuğuna uğurlandı. 93 yaşında hayatını kaybeden Muhittin Kocataş için Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dün hayatını kaybeden Kocataş için düzenlenen cenaze törenine Barış Manço'nun eşi İnci Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço katıldı. Taziyeleri aile üyeleri kabul ederken öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Kanlıca Mezarlığı'ndaki Aile kabristanına defnedildi.

Görüntü dökümü:
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-Tabutun görüntüsü
-Taziyelerden görüntü
-Cenaze namazı
-Tabutun götürülmesi
-Genel ve detaylar

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