İran Radyo ve Televizyon Kurumu heyeti, AA'yı ziyaret etti

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) Uluslararası İlişkiler Genel Müdür Vekili Abbas Mohammadnejad ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde ağırlandı. AA İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Cuma Kaan Elbir, Ajansın tarihçesi, ürünleri, stratejileri ve gelecek planları hakkında sunum yaptı.

Sunumda, AA'nın hızla büyüyen uluslararası bir haber ajansı olduğu vurgulanarak, özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda artan asılsız haberlerle mücadele eden AA Teyit Hattı hakkında bilgi verildi.

IRIB heyeti de bugün haber ajanslarının yazıdan ziyade görsel temelli olduğuna dikkati çekerek, İran merkezli ilk ve tek video haber ajansı olan "Iran Press" hakkında bilgi verdi.

Heyet, AA başta olmak üzere Türkiye'deki haber ajanslarının profesyonel şekilde çalıştığını belirtti.

AA'nın Farsça haberlerini yakından takip ettiklerini vurgulayan heyet, AA ile işbirliği geliştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Heyet, AA'nın çalışanlarının değerli tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından dünya genelinde tarafsız haberciliğin öneminin daha da arttığına dikkati çeken heyet, özellikle bu konuda AA ile tarafsız haberciliğe yönelik işbirliklerinin geliştirilmesini istediklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından misafir heyete, İsrail'in savaş ve soykırım suçlarını ortaya koyan "Kanıt" kitabı hediye edildi.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





