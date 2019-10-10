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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Rasulayn'da bulunan YPG/PKK'lı teröristle İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yakıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristlerin yaktığı ateşler görüntülendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'da bulunan terör örgütü mensupları paniğe kapıldı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar

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