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Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun: - "Terör örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli askerlerinin kararlılıklarının farkındalar. Gördüğüm kadarıyla 120 saat içerisinde bölgeyi terk etmenin çabası içerisindeler"

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, "Terör örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli askerlerinin kararlılıklarının farkındalar. Gördüğüm kadarıyla 120 saat içerisinde bölgeyi terk etmenin çabası içerisindeler." dedi.

Tosun ve Tarihçi Yazar Mehmet Işık, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 6. Kitap ve Kültür Fuarı'nda açılan stantta Yediveren Yayınlarınca basılan "Sancak ve İstiklalin Öncüleri" adlı kitaplarının tanıtımını yaptı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Tosun, Türkiye'nin terör örgütü YPG'/PKK'nın Suriye topraklarını boşaltması için ABD'ye 5 günlük süre verildiğini hatırlattı.

Özellikle Türk askerinin bulunduğu Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde hayatın normale döndüğünü ifade eden Tosun, şunları belirtti:

"Bu sürenin yaklaşık iki günü geçmiş durumda. Yaklaşık üç gün kaldı. YPG'nin bölgeden çekildiğini gözlemliyoruz. Rasulayn bölgesinde YPG'ye ait çok sayıda mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Terör örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli askerlerinin kararlılıklarının farkındalar. Gördüğüm kadarıyla 120 saat içerisinde bölgeyi terk etmenin çabası içerisindeler. Üç günün sonunda hep beraber neler olacağını göreceğiz. Hayatın daha da normalleşmesi için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından bölgeye sürekli insani yardım malzemeleri sevk ediliyor. Türk askeri bölgeye hakim ve terör örgütlerinin eylemlerini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor."

Tarihçi Yazar Mehmet Işık da Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığını, Türkiye'nin de koridorun oluşturulmaması için mücadele verdiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Işık, "Bu mücadelede şehit düşenler var. Bizim ülkemiz çok güçlü. Anda Kardeşe Vefa Derneğinin Suriye'de yetimhane açtığını ve sağlık alanında çalışmalar yaptığını biliyorum. Bir yazar, dernek başkanı ve Yediveren Yayınları olarak Sancak ve İstiklalin Öncüleri adlı kitapların gelirini Anda Kardeşe Vefa Derneğine bağışladık. Buradan elde edilecek gelirin tamamı Türkmen Dağı'ndaki Türkmen kardeşlerimizin geride bıraktığı yetim ve şehit çocukları için bağışladık." sözlerine yer verdi.

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