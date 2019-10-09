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Barış Pınarı Harekatı başladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

KARA HAREKATI BAŞLADI Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'da Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığını açıkladı.

KARA HAREKATI BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün saat 16.00'da Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" denildi.

​ANKARA, (DHA)-

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