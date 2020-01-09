HABER
  4. Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ndeki terör saldırısında şehit düşen 4 asker, Şanlıurfa GAP Havalimanı'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki bombalı araç terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut, Şanlıurfa GAP Havalimanı'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanılmıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Beykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldıBeykoz'da otoparkta yangın, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
HDP önündeki eylemde 129'uncu günHDP önündeki eylemde 129'uncu gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı bölgesi şehit erol yanık sinan köse halil karakoç fatih akbulut

En Çok Okunan Haberler

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İran'da otobüs devrildi: 20 ölü, 23 yaralı

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

'Seksten ibaret değil!' Annesi hastanelik oldu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

MSB duyurdu: 1660 EYP ve 891 mayın imha edildi

Son dakika Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Türkiye'den Kahire’deki toplantıya çok sert tepki!

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Sudan Devlet Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği aslanlar büyüdü

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü

Sayısal Loto sonuçları 8 Ocak: 1 milyon TL’lik devir!

1 milyon TL'lik devir!

Ortaokulda akılalmaz olay! 10 yaşındaki öğrencisini koridorda yerden yere vurdu

Okulda akılalmaz olay! Öğrenciyi yerden yere vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.