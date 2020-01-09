Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan askerler memleketlerine gönderildi

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki bombalı araç terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut, Şanlıurfa GAP Havalimanı'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanılmıştı.



