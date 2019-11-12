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Barış Pınarı Harekatı gazisi Sönmez: "Tedavim tamamlansın tekrar o bölgeye döneceğim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:16 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı gazisi Sönmez: "Tedavim tamamlansın tekrar o bölgeye döneceğim"

Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan Zülfikar Sönmez, "Tedavim tamamlansın, en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından Tokat'taki baba ocağında dinlenen Sönmez'i ziyaret etti.

Harekatla bölgenin önemli ölçüde terörden arındırıldığına işaret eden Sönmez, kendileri gitmeden önce insansız hava araçlarıyla (İHA) alanın kontrol edildiğini, ardından güvenli şekilde ilerlediklerini anlattı.

Bölgeye ilk giden birliklerden olduklarını dile getiren Sönmez, "İyileşmeyi bekliyorum. 10-15 günlük tedavim tamamlansın, en kısa sürede tekrar o bölgeye dönüş yapacağım." ifadesini kullandı.

Eroğlu da şehit ve gaziler sayesinde rahat şekilde yaşadıklarını vurgulayarak, "Türkiye'miz çok güçlü, devletimiz her türlü imkana sahip. Milletimiz her daim sizlere dua ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin artık kendi silahını yapabildiğini belirten Eroğlu, "Hepsi üzerimize geliyor ama hamdolsun, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde dünyaya meydan okuyoruz. Büyük Türk milleti olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı gazi

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