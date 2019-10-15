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"Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi - Şentop: "Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor. Kısa zamanda da amaçlarına uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum"

BELGRAD (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor." dedi.

Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantıları kapsamında, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

Şentop ve Matviyenko görüşmesinde, Türkiye ve Rusya ilişkileri ele alınarak, iki ülkenin yoğun iş birliği içerisinde olduğu vurgulandı.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Fransa öncülüğündeki ülkelerin dünkü genel kurulda son dakikada getirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle "kınama" hamlesini desteklemeyen Rusya'ya memnuniyetlerini bildirerek, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve bunun için çaba harcıyor." diye konuştu.

Harekatın bölgenin barış ve huzuru için önemli olduğunu vurgulayan Şentop, "Barış Pınarı Harekatı hedefine uygun şekilde devam ediyor. Kısa zamanda da amaçlarına uygun şekilde tamamlanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Matviyenko da Türkiye’ye destek verdiklerini belirterek, “Kimse Türkiye terörle mücadele etmiyor diyemez. Sınırın yanı başında olan da milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan da Türkiye’dir. Binlerce kilometre öteden gelenler bölgenin dinamiklerini bilemez. Biz Fransa’nın acil gündem maddesi önerisine karşı durduk çünkü Türkiye’nin duruşunu haklı görüyoruz." dedi.

Dün yapılan genel kurulda, Fransa'nın öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın aralarında bulunduğu ülkeler, Barış Pınarı Harekatı'nın aleyhine karar alınması ve Türkiye'nin kınanmasını içeren "Sivillerin Korunması ve Uluslararası Güvenlik: Türkiye'ye Suriye'deki Harekatı Durdurma Talebi" başlıklı öneriyi, son dakikada "acil gündem maddesi" olarak genel kurul gündemine getirmek istemişti.

"Terörle Mücadele ve Suriye'deki Sorunun Çözümüne İlişkin Batılı Ülkelerin Çifte Standardı" başlıklı acil gündem maddesini hazırlatan Şentop ise Türkiye'nin içinde yer aldığı gruplardaki ülkelerin delegasyon başkanlarıyla da temasa geçmiş ve özellikle Fransa'nın önergesine verilecek desteği azaltarak reddedilmesini sağlayacak bir blok oluşturmaya çalışmıştı.

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açıklama Mustafa Şentop sırbistan TBMM Başkanı

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