HABER

BARIŞ PINARI HAREKATI PAYLAŞIMLARI SORUŞTURMASI: İNTERNET SİTESİ SORUMLUSU SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yapılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'in, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Haber: Ümit UZUN/İSTANBUL(DHA)
Birgün gazetesinin sosyal medya hesabında yapılan "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir'in, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan gözaltına alınan Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol talebi ile hakimliğe sevk edilen Demir hakkında adli kontrol şartı uygulanarak, serbest bırakılmasına karar verildi. Şüpheli Demir'in ifade işlemleri sırasında, söz konusu paylaşımla ilgili başka bir kişinin ismini verdiği öğrenildi.

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Mezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim ile alay eden paylaşımları, İzmir’i ayağa kaldırdıMezarlıklar Müdürlüğü personelinin Kuran-ı Kerim ile alay eden paylaşımları, İzmir’i ayağa kaldırdı
Antalya'da, ekimde deniz keyfiAntalya'da, ekimde deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda üç köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna giriş yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar böyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.