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Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:05 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklaması geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen aranın dün saat 22.00'de sona ermesinden sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan ve güvenlik kaynaklarından yeni açıklamalar geldi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır.

Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Harekat, bölgenin terörden arındırılması, terör örgütünün yerel halk üzerindeki baskı ve zulmünün sona erdirilmesine büyük katkı sağlanmıştır.

Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle, göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.

Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden itibaren müşterek çalışmalara başlanacak.

GÜVENLİK KAYNAKLARI

Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti.

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Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı Son dakika haber Mutabakat

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
servet sen nelere kâdirsin.çaldiklarini baskasi çalacak diye nasil da o kadar mehmetçigin vebâlini aldi.akkoyunlar nerede? korusaniza reizinizi
tipik bir chp li vekil gibi konuşmuşsun sizin zihniyete laf anlatmak çok zor icraat yok boş laf çok gönüllü askerlik için baş vuran 130 kadının tırnağı olamazsınız...
cabuk kivirdiniz be.vurmusken bellerine yarim bıraktiniz.trump beyler ricaMi ettiler
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