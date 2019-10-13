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Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 10:13 | Son Güncelleme

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, SINIR HATTINDA BASIN MENSUPLARINI ZİYARET ETTİ Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, SINIR HATTINDA BASIN MENSUPLARINI ZİYARET ETTİ
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti. Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, şunları söyledi:
"Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevden kaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor. FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk’ler işte şuraya saldırdı Türk’ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük. Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

FOTOĞRAFLI

Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (2)

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