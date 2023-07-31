Barış Yarkadaş'tan canlı yayında 'değişim yemeği' iddiası! "Ekrem İmamoğlu'nun kadrosuna o isim de katılacak"

tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim yemeğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun bu akşam saatlerinde Beylikdüzü'ndeki bir kafede partinin önemli isimleriyle buluştuğunu söyledi.

İmamoğlu'nun yemeğine eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın katıldığını ifade eden Yarkadaş, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde değişim kadrosuna katılacağını söyledi.

"BİR DEĞİŞİM YEMEĞİ YENİYOR"

Yarkadaş'ın canlı yayındaki ifadeleri şu şekilde:

"Saat 20.00 sularında İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir kafede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın bir yemekte buluştular. Kafenin ismi de bende var. İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu bir değişim yemeği yeniyor."

"10 AĞUSTOS'TA DUYURMASI BEKLENİYOR"

"Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor. Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım."

