Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı Elif Erbakan

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Elif Erbakan olacağı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmazken, aday gösterilmesi durumunda bu ismin Elif Erbakan olacağını söyledi.

'ELİF ERBAKAN ADAY OLACAK' İDDİASI

Yarkadaş, katıldığı canlı yayında “İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Adayının eğer çıkartırlarsa muhtemelen Elif Erbakan olacağı söyleniyor. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kızı ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ablası. Yeniden Refah Partisi’nde konuşulan bu” ifadesini kullandı.

DEM PARTİ İBB ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ

Öte yandan, Gazeteci İsmail Saymaz da DEM Parti İBB başkan adayı ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Saymaz, "Bir son dakika değişikliği olmazsa Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İBB adayı olacak" ifadelerini kullandı.





