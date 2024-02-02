HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı Elif Erbakan

Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı Elif Erbakan

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.02.2024 12:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında İstanbul'da yerel seçim ittifakı konusunda görüşmeler sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermesi durumunda, bu ismin Elif Erbakan olacağını iddia etti. İşte detaylar...

Barış Yarkadaş'tan çok konuşulacak iddia: Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı Elif Erbakan

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Elif Erbakan olacağı iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmazken, aday gösterilmesi durumunda bu ismin Elif Erbakan olacağını söyledi.

thumbs_b_c_7d3921f7c18f7c31fb42516bf60bdcd9

'ELİF ERBAKAN ADAY OLACAK' İDDİASI

Yarkadaş, katıldığı canlı yayında “İstanbul’da Yeniden Refah Partisi Adayının eğer çıkartırlarsa muhtemelen Elif Erbakan olacağı söyleniyor. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın kızı ve Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ablası. Yeniden Refah Partisi’nde konuşulan bu” ifadesini kullandı.

02

DEM PARTİ İBB ADAYI BAŞAK DEMİRTAŞ

Öte yandan, Gazeteci İsmail Saymaz da DEM Parti İBB başkan adayı ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Saymaz, "Bir son dakika değişikliği olmazsa Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İBB adayı olacak" ifadelerini kullandı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"
Kocasını uykusunda katletmişti! Sözleri dehşete düşürdüKocasını uykusunda katletmişti! Sözleri dehşete düşürdü
AK Parti'deyken belediye başkanıydı! Rakip olduAK Parti'deyken belediye başkanıydı! Rakip oldu
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş Yeniden Refah Partisi İsmail Saymaz Başak Demirtaş elif erbakan DEM Parti
En Çok Okunan Haberler
Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Böyle inat görülmedi! 'Sana helal olsun, eli öpülecek adamsın'

Böyle inat görülmedi! 'Sana helal olsun, eli öpülecek adamsın'

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

Emekli ikramiyesine zamda 'şubat sonu' detayı: İşte konuşulan rakam

G.Saray'da Boey'in yerine dünya yıldızı! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

G.Saray'da Boey'in yerine dünya yıldızı! Drogba telefon açtı: Teklifi kabul et!

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi

Sahte savcı talimat yağdırdı! Polis durumu anlayınca ağzının payını böyle verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.