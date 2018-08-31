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"Barışa ihtiyaç duyulan her yerde Türk askeri var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 01:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi - Dakar Askeri Ataşesi Albay Emrah Yıldırım: - "Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da, Suriye'de, Irak'ta; barışa ihtiyaç duyan her yerde Türk askeri var"

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Nihat Civaner ile Dakar Askeri Ataşesi Albay Emrah Yıldırım'ın büyükelçilik konutunda verdiği resepsiyona Senegalli yetkililer, bazı yabancı ülke büyükelçileri, ülkedeki diplomatik misyonların temsilcileri ve askeri ataşeler katıldı.

Büyükelçi Civaner'in ev sahipliğindeki resepsiyonda Albay Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajını okudu.

30 Ağustos'un Türk milleti ve diğer milletler için örnek bir zafer olduğunu söyleyen Yıldırım, Türk askerlerinin mücadelesinin bir devletin inşasına vesile olduğunu belirtti.

Yıldırım, şehitlerin ödediği bedelin boşa gitmediğini vurgulayarak, "Türk askeri dünya barışına ve Birleşmiş Milletlerin misyonuna katkı sağlayan bir ordu. Afganistan'da, Kosova'da, Bosna'da, Suriye'de, Irak'ta; barışa ihtiyaç duyan her yerde Türk askeri var." dedi.

Program İstiklal Marşı ve Senegal'in milli marşının okunmasıyla son buldu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Senegal

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