Barışma teklifini reddeden kız arkadaşını lüks aracıyla defalarca böyle ezdi

Çin'de ismi Jin olarak açıklanan adam barışma teklifini defalarca reddeden kız arkadaşının üzerinden Porche marka arabası ile geçti.

Görüntülerde kadın arabanın ön kapısına tutunurken adam, aracını geri geri sürerek eski kız arkadaşını üzerinden geçti. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan kadını sol bacağının kırıldığı ve vücunun çeşitli yerlerinde ağır sıyrıklar olduğu belirtildi.

YARALI KIZ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay kızın eğitim gördüğü Hangzhou şehrinde bulunan Zhejiang Üniversitesinde meydana geldi.

Görgü tanıkları, kız arkadaşını aracı ile ezen Jin'in olay yerinden aracı ile uzaklaştığını söyledi.

Polis erkek arkadışının üzerinden araba ile geçerek yaralanan kadının isminin Zhao olduğunu, kızın üniversite öğrencisi olduğunu ama erkek arkadaşı Jin'in üniversite öğrencisi olmadığını belirtti.

Jin, polis tarafından göz altına alınırken Zhao'nun hastanedeki tedavisi devam ediyor.





