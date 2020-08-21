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Bartın Çayı'ndaki balık ölümleri, endişe yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Bartın Çayı'nda çok sayıda balık ölümünün gerçekleşmesi sonucu bölgede ağır koku oluştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve balıklardan numune alarak çalışma başlattı.

Bartın Çayı'ndaki balık ölümleri, endişe yarattı

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen ırmağın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti.

Irmağın dip bölgesinde de çok sayıda balık ölürken, su ve ölü balıklar nedeniyle ağır bir koku oluştu.

Irmağın 200 metrelik bölümünde ise ölü balıkların kıyıya vurduğu görüldü.

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Kurulan bendin arkasında ölü balıkları görenler, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım Orman Müdürlüğü’ne haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak ölüm sebepleri konusunda araştırma başlattı.

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"SUYUN RENGİ VE KOKUSU DA FARKLI"

Mahalle sakinlerinden Taşkın Al, ''3-4 gündür burada balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl da olmuştu. Suda oksijen azaldığını düşünüyoruz. Şu anda 3 gündür fazlasıyla balık ölümü arttı. Bu görüntüler ekolojik dengenin bozulduğunu bizlere gösteriyor. Burada suyun rengi ve kokusu da çok farklı, yetkililerimizden bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz'' dedi.

(DHA)

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