HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bartın'da belediye personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da belediye personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:51 | Son Güncelleme

Bartın’da faturalarda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan belediye muhasebe personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın'da belediye personeli usulsüzlük iddiasıyla tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Bartın Belediyesi muhasebe servisinde elektrik faturalarında oynamalar tespit edildi. Tespitin ardından durum Belediye Başkanı Cemal Akın’a bildirildi. Akın, bunun üzerine bir yazı ile durumu Bartın Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bartın Belediyesi muhasebe servisinde 20 yıldan bu yana çalışan B.Y. isimli şahıs Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durumu öğrenir öğrenmez çalışanın iş akdini fesh ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, olayın ardından bizzat kendilerinin imzaladığı evrakla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Kritik ziyaretler sonrası AK Parti'den açıklamaKritik ziyaretler sonrası AK Parti'den açıklama
Bursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriBursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da büyük tehlike! Bu ilçelere dikkat

İstanbul'da büyük tehlike! Bu ilçelere dikkat

500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek! İşte yeni kanun teklifi

500 bin TL'ye kadar ceza verilebilecek! İşte yeni kanun teklifi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'düğün' genelgesi!

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
AK Parti'den baroların yapısına ilişkin düzenleme hakkında açıklama

Kritik ziyaretler sonrası AK Parti'den açıklama

Burdur'da 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmüyordu! 8 kişide...

Bağcılar'da yol çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yol çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Ev alacaklar dikkat: İstanbul’da hangi ilçeler depreme dayanıklı? İstanbul’da deprem riski çok olan yerler!

İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli, nereler riskli?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum’da

Rus iş adamının milyon dolarlık yatı Bodrum’da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.