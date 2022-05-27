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  4. Bartın'da iş makineleri kazarken ortaya çıktı! 90 santimetre yüksekliğinde

Bartın'da iş makineleri kazarken ortaya çıktı! 90 santimetre yüksekliğinde

27.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da heyelan sonucu oluşan hasarı onarmaya çalışan kişiler, bereket objesi buldu. Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait olduğu tahmin edilirken, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

Bartın'da iş makineleri kazarken ortaya çıktı! 90 santimetre yüksekliğinde

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolunda, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için çalışma başlatan Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle çalışmaya başladı. Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşı yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu.

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90 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞİNDE

Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi. Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

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(DHA)

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Bartın
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