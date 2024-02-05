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  4. Bartın'da seyir halindeki otomobilin kapısı açıldı! 7 yaşındaki çocuk yola düştü

Bartın'da seyir halindeki otomobilin kapısı açıldı! 7 yaşındaki çocuk yola düştü

05.02.2024 19:26 | Son Güncelleme:
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Bartın'da, seyir halindeki otomobilin açılan arka kapısından yola düşen 7 yaşlarındaki erkek çocuk, olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun yola düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Bartın'da seyir halindeki otomobilin kapısı açıldı! 7 yaşındaki çocuk yola düştü

Olay, dün Bartın-Ankara yolunun Çatmaca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bartın istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, bir anda kapının açılmasıyla yere düştü.

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OLAYDA ÇOCUK YARA ALMADI!

Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup araçtan indikten sonra düşen çocuğun yanına koştu.

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Olayda çocuk yara almazken, sürücü çocuğu kucağına alıp otomobile tekrar bindirdikten sonra yoluna devam etti. Olay anı başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Bartın seyir
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