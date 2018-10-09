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Bartın'da maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bartın'da maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden şirketinde işten çıkartılan ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle oturma eylemi başlatan işçiler, eylemlerini sonlandırdı.

Amasra'da faaliyet gösteren özel bir maden şirketinde 22 Eylül'de işten çıkarılan 205 işçi, 51 günlük maaş, bayram ikramiyesi ve kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 5 gün önce başlattıkları eylemi Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yetkililerinin şirket yöneticileri ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine sona erdirdi.

İşçilerin eylemini sürdürdüğü şirketin 3 no'lu üretim sahası içinde bulunan ve 5 gündür vinç kulesinde bekleyen 2 işçi de eylemini bitirerek aşağıya indi.

Arkadaşları tarafından alkışlanan işçiler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla Amasra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şirket tarafından kulede eylem yapan 2 işçiye, bütün alacaklarının hesap numaralarına yatırıldığını, diğer işçilerin de 51 günlük maaşlarının 2 bin lirasının yatırıldığını söyledi.

İşçilerin diğer alacaklarının da 25 gün içinde ödeneceğinin taahhüt edildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın 5 günlük eylemini kazasız belasız atlattık, emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyoruz. Kulede eylem yapan arkadaşların hesaplarına tüm alacakları yatırıldı. Yine aşağıda bekleyen arkadaşlarımıza 2 bin lira yatırılırken, kalan alacaklarını da 25 gün için de ödeneceği ifade edildi. Biz sendika olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Umarız bundan sonra benzer durumlarla karşılaşmayız."

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